下半年哪些生肖事業運最好？ 專家告訴你

2019-06-30 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



2019下半年即將開始，12生肖事業運如何？易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》（時報出版），告訴你誰是最大贏家。

鼠

企業家老鼠需要嘗試多元化經營，積極創造需求，引領市場才是真正的贏家。一般老鼠請務必正視職場壓力，學習經營團隊，運用合作的槓桿原理，勇敢接受並轉化壓力，讓「七殺太歲」成為開疆闢地的利器，則這一年的事業可望鬱鬱蔥蔥，而明年太歲年老鼠們更將因而成為大贏家。

牛

一個人之所以優秀，是因為他的朋友都很優秀。這是個團隊合作的世界，「單打獨鬥，不如團隊合作」已經成為市場的共識。對於牛族們而言，更需要有這樣的認知。以合作代替奮鬥，並懂得「借力、使力」，例如找對夥伴、找對公司、考取證照，都可開運。

虎

對於朝九晚五的老虎而言，即便沒有創業或轉職的意願與打算，也有必要安排學習的機會。不論是提升本業的專業競爭力或其他專長的進修，都有機會營造未來無可取代的幸福。而考取證照或拿取資格認證更是必要之舉，因為在歲合星照拂下，這一年的考運是理想的。

兔

擔任太歲「將星」角色的兔子，事業能量旺盛。而就此種吉利現象延伸，這是個團隊合作行動的象徵。企業兔子務必先壯大自己的團隊結構，而不是急著拓展事業版圖。上班族兔子則有必要選擇制度佳、具有企業文化與遠見的公司，也就是說選擇企業比選擇職位重要多了。但對商務事業屬性的兔子而言，這不會是理想的出發年，商務擴大是好事，但整體性的規劃卻是必須，貿然行動是需要付出機會成本的。

龍

這是個容易出現患得患失的流年，謀略成為重要課題，不論是時間節奏管理，還是未雨綢繆的風險評估，都有必要步步為營地落實，才有機會營造「龍德吉星」所提供的「名利雙收」氣息。

蛇

雖然是「歲破」之年，不過只要趨吉避凶和風水布局做得好，這一年的事業運勢將依舊是吉利而旺盛的。在策略運用上，要計畫與宏觀，以及團隊和合作。換個角度來說，這一年「單打獨鬥，不如團隊合作」。

馬

「官祿星」主事的今年，事業運勢有了亨通順遂的基底。這一年有機會求名得名，因此拿取證照將會是最值得執行的旺事業策略。專業領域的馬人，則宜提升專業領域的技能，讓自己處於無法被取代的境界。企業馬人與其積極拓展疆土，不如先打響產品或公司名號與品牌為先，因為這是個先有名就有利的流年。

羊

這是個起風的流年，羊族們宜揚起帆，讓流年的風為你服務。邁出第一步要勇氣，但沒有第一步就沒有接下的第二、第三步。企業羊族們的事業要鼓起勇氣，大改變就從小改變開始。一般羊族們，驗證自己職場能量與價值，最好的策略就是打開可以讓市場找到你的大門，即便不想異動，也有必要確認自己有足夠的本事與條件隨時接受轉變。

猴

對於猴子而言，這是個充滿機會的流年，許多猴人選擇在這一年進行新事業出發，也有人轉變事業性質或跑道，企業猴人也有機會讓企業以多元的方式轉變，更有人投資自己學習更多的技術。己亥豬年的努力，將會在明年2020庚子老鼠年發酵。

雞

事業異動的機率極大。再從雞族們的流年運勢具有「無心插柳柳成蔭」的特質角度看來，這是個值得為自己的理想找到落實機會的一年。企業雞族們適宜積極開拓海外市場。其餘雞族們也有必要安排學習機會，提升職場競爭力與執行力。

狗

這是個動盪的流年，明確的方向與目標，確實明白自己要做什麼，又清楚為什麼要做，則流年的動盪與無奈感將會消逝。這不會是個適合積極轉變職場的流年。企業家有必要重新整理公司營運目標，畫一張企業地圖，描述未來10年的規模。其餘狗族們，建議考取證照或選擇具有前瞻性的工作和公司。

豬