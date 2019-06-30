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小心呼吸中止症 遠端檢測可判讀

2019-06-30 18:12台灣醒報 記者張元融╱台北報導

社會大眾低估了睡眠呼吸中止症的普遍性與嚴重性！雙和醫院睡眠中心主任劉文德表示，阻塞型睡眠呼吸中止症候群的全球盛行率約10%，亞洲則至少有15~20%的人有此症狀，且年紀愈大愈嚴重，年逾60歲的中老年族群中，4~5成男性飽受此疾之苦，女性雖稍低，也有3成。

醫院檢測有侷限

劉文德表示，雙和醫院睡眠中心的檢查量只能負荷300位病人，每個月卻有超過500位病人求診，只靠醫院睡眠中心，勢必無法負擔所有的患者。且到醫院接受「睡一晚」，接受PSG多導睡眠檢測，患者經常沒辦法熟睡，且從頭到腳要接上20多條監測導線很不方便、無法取得居家環境資料等。

醫師診斷居家檢測

美國學界相信尚未被確診的病人約佔總體八成，而台灣約有九成。那台灣這九成的潛在病患在哪？劉文德認為，他們很可能就在診所醫師的手上。過往診所可能因為資源與檢測儀器有限，醫師雖有專業診斷能力，往往只是流於處理諸如慢性咳嗽、高血壓等併發症。因此，雙和醫院5月底開始已和近十家診所合作，提供居家睡眠檢測服務。

劉文德說，經醫師診斷後，患者可將「居家睡眠檢測儀器」帶回家，就寢前準備就緒，即可自行檢測，日後再把儀器帶回診所，由醫師解讀檢測結果，再決定後續治療策略。此居家睡眠檢測的導線只有醫院PSG多導睡眠檢測的四分之一，讓患者更加輕鬆入眠。

個案師協助追蹤

臺北醫學大學睡眠研究中心主任李信謙表示，雙和醫院與美國賓州大學睡眠醫學團隊合作，引進「遠距睡眠醫療平台」，一方面對診所醫師進行睡眠治療的線上教育，一方面也讓懷疑自己「罹患阻塞型睡眠呼吸中止症候群」的人可在醫師指導下，在家輕鬆檢測，再針對病情輕重接受合適的治療處置與後續追蹤照護。

劉文德表示，由於診所醫師與資源往往不足，此平台將加入「個管師」這個角色，專門處理「睡眠呼吸中止症居家檢測與照護」，扮演協助醫生的角色，從旁教導器材使用與數據解讀。此外，透過將病人的睡眠相關數據上傳「遠距睡眠醫療平台」，個管師還可以隨時掌握病人睡眠狀況、個案追蹤。

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睡眠醫師患者

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