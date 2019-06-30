易釀成高血壓 勿輕忽呼吸中止症

2019-06-30 18:11 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



劉文德表示，台灣近十年才開始重視睡眠問題，大部分民眾已聽說過「呼吸中止症」這個症狀。（photo by北醫公關處） 分享 facebook 呼吸中止症不是小問題！雙和醫院睡眠中心主任劉文德30日表示，其症狀包含打鼾、慢性咳嗽、失眠、半夜醒來、夜尿等，患者若不接受治療，未來出現心肌梗塞、中風等心血管疾病的機率，將是正常人的3~5倍，多數慢性疾病也都來自睡眠問題。

上呼吸道空間較窄

睡眠呼吸中止症是常見的睡眠呼吸障礙，主要分為阻塞型與中樞型。阻塞型是在睡眠時上呼吸道發生塌陷，氣流阻滯而造成呼吸中止，好發族群為：男性、老人、肥胖、頸圍過大等，臨床上常有的症狀包括打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、睡不飽、白天過度疲倦嗜睡、注意力不集中、高血壓等。

劉文德指出，由於生理結構上，東方人的「上呼吸道空間比較窄」，並不如西方人的鼻子立體，因此東方人的睡眠呼吸中止症的嚴重程度會更甚於西方人。而呼吸中止症又與肥胖有關，也就是說，西方人要更加肥胖才會有與東方人同樣嚴重程度的呼吸中止症。

他說，許多慢性病都來自睡眠問題，睡眠品質不良與睡眠中止造成的反覆低血氧，會讓身體細胞缺氧老化，與許多慢性病有高度相關性。他呼籲，千萬別低估睡眠中止症的普遍性與嚴重性，若是民眾察覺有夜尿、白天嗜睡、高血壓、全身痠痛、慢性咳嗽、記憶力衰退等症狀，可至各大醫院睡眠中心求診。

易造成高血壓

「高血壓問題有八成源自呼吸中止症！」劉文德解釋，睡眠呼吸中止的患者，每當進入停止呼吸的情況，心跳加快、血管收縮，血壓容易因此飆高；八成以上血壓控制不佳的患者都可能與呼吸中止症有關。

白天嗜睡也是重要病徵之一，許多病人雖然夜間睡眠時間夠長，但半夜的呼吸中止讓睡眠流於淺眠，無法進入深眠狀態，以至於白天嗜睡。另有研究發現，飽受頻頻夜尿之苦的人，半數是因阻塞型睡眠呼吸中止症候群而起。

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