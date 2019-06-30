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保安宮「保生醫療奉獻獎」 3醫1院獲肯定

2019-06-30 17:03聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北大龍峒保安宮今天下午舉行第二屆「保生醫療奉獻獎」頒獎音樂會，鼓勵、表揚對醫療有貢獻的醫師、團體，今年共4名得獎者，分別為「個人獎」台大醫院復健科名譽教授連倚南、「團體獎」台東聖母醫院，以及「特別獎」台大名譽教授戴東原、李源德。

保安宮董事長廖武治表示，為紀念及發揚醫神保生大帝懸壺濟世精神，保安宮去年設立「保生醫療奉獻獎」，今年起擴大為每年辦理，而第二屆得獎者醫療資歷都有半世紀以上，除有獎牌勉勵，同時也頒發獎金100萬元給每名得獎者。

連倚南從事醫療工作50年，現為台灣大學名譽教授及台灣大學附設醫院顧問醫師，過去利用晚上、下班時間，在國立台灣師範大學開設「復健學」、「復健體育」課程歷經6年，逐漸消除國中小老師對身障兒童的誤解與不安、改變身障兒童上體育課只能看守教室的情況；退休後則與學生集資成立復健醫學教育基金會，全心投入復健醫學教育。

戴東原曾任台灣大學醫學院教授兼台大醫院院長、中華民國糖尿病學會理事長，現為糖尿病關懷基金會董事長，過去創辦成大醫院、國家衛生研究院老人醫學研究組，退休後，接受台北仁濟院董事長林明成邀請，到北市老人、街友最多的萬華工作，致力於長者、糖尿病患者照護。他也謙虛說「我就是幫助需要的人，讓老人比較健康而已。」

李源德曾任台大醫學院內科教授、台大醫院內科部主任、台大醫院院長，在學術領域長期致力於心臟病、高脂血及動脈粥狀硬化的臨床病理、教學研究；他也認為醫學的價值在於「要有生命的感覺」，醫療的意義在於以意行道，對病人整體健康作最適切的處置，竭力從事疾病的復原及預防。

天主教台東聖母醫院成立至今已近一甲子，在資源有限的環境、硬體下，多年來提供地方醫療照顧服務，包含全人照顧、居家護理等，也是台東唯一提供跨鄉鎮服務、不收交通費用的醫院。

今天頒獎音樂會在保安宮雲衷廳舉行，由醫療工作者所組成的「醫聲室內樂團PCOT」表演弦樂拉開序幕，隨後由廖武治、內政部常務次長邱昌嶽、文化部常務次長蕭宗煌、台北市副市長蔡炳坤陸續致詞、頒獎給得獎者。

台北大龍峒保安宮今天下午舉行第二屆「保生醫療奉獻獎」頒獎音樂會；得主為「團體獎」...
台北大龍峒保安宮今天下午舉行第二屆「保生醫療奉獻獎」頒獎音樂會；得主為「團體獎」台東聖母醫院（前排右起）、「個人獎」台大醫院復健科名譽教授連倚南、以及「特別獎」台大名譽教授戴東原、李源德。記者翁浩然／攝影
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台北大龍峒保安宮今天下午舉行第二屆「保生醫療奉獻獎」頒獎音樂會；得主為「團體獎」...
台北大龍峒保安宮今天下午舉行第二屆「保生醫療奉獻獎」頒獎音樂會；得主為「團體獎」台東聖母醫院（前排右起）、「個人獎」台大醫院復健科名譽教授連倚南、以及「特別獎」台大名譽教授戴東原、李源德。記者翁浩然／攝影
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台大醫院復健保安宮

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