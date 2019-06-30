多發性硬化症 研究：幼時感染惹禍

2019-06-30 17:20 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



小時候腦部受病毒感染，長大可能患多發性硬化症！目前還無法確定造成多發性硬化症的確切原因，一般認為它是一種自體免疫的疾病。多發性硬化症的症狀包括運動、平衡、協調等方面的問題，甚至可能影響視覺或造成疲勞。近期研究顯示，若在兒童早期階段腦部受病毒感染，可能會是誘發多發性硬化症的原因之一。

根據《MedicalXpress》報導，研究人員分別在成年老鼠與幼年老鼠身上誘發暫時性的病毒感染（病毒經過減毒），兩組老鼠身上均沒有出現任何感染的現象，並且在一週內透過抗病毒免疫反應止住感染。接著，等老鼠都長大一些後，研究人員再將會影響腦結構，甚至被認為是多發性硬化症誘因的自體反應細胞轉植到老鼠體內，觀察它們對老鼠產生的影響。

那些自體反應細胞存在於大部分人體內，但不一定會誘發疾病。兩組老鼠當中，腦部在成年後才受病毒感染的老鼠，轉植到體內的自體反應細胞沒有進入腦部；腦部在幼年時期受到感染的老鼠，轉植到體內的自體反應細胞卻滲入腦部，直奔當初受到感染的部位。

根據《每日醫學新聞》報導，腦部在幼年受到病毒感染的老鼠，聚集在它們大腦皮質的腦駐留記憶T細胞（一種免疫細胞）數量異常。一般來說那些記憶T細胞會均勻分布於腦中以避免病毒入侵，但在那些老鼠腦中記憶T細胞卻聚集在受過病毒感染的部位。那些腦駐留記憶T細胞會引來自體反應細胞，進而對大腦造成傷害。

為了驗證實驗的準確性，研究人員將傳遞訊息給自體反應細胞的受器阻斷，發現老鼠的腦部因此免於受到傷害。研究人員也發現人類與老鼠的腦駐留記憶T細胞與多發性硬化症之間的關係類似，接下來的研究有許多發展空間。

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