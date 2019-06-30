史他汀降膽固醇 但恐增糖尿病風險

2019-06-30 17:20 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



服用史他汀可降膽固醇協助預防心血管疾病，但也可能會增加罹患心臟病風險。(photo by stevepb on Pixabay) 分享 facebook 降膽固醇的藥物，會增加糖尿病風險！「史他汀」是一種可以降低血液中膽固醇濃度的藥物，許多人會服用它來避免心血管疾病的發生。不過最新一項研究顯示，史他汀雖然能有效預防心血管疾病，卻會增加罹患第二類型糖尿病的風險。

根據《每日醫學新聞》 報導，研究團隊先找出4683位男性與女性的健康紀錄並仔細研究，那些人在研究開始前均未患糖尿病，但有心臟方面的疾病，其中16%的人在研究開始前就已經有在服用史他汀。研究團隊對他們的觀察從2011年開始一直到2014年。

研究團隊納入了性別、年齡、種族、教育程度、膽固醇、甘油三酯水平、身體質量指數（BMI）、腰圍以及參與者訪問醫生的次數等變因，結果發現持續服用史他汀的人比起沒有服用的人，得到糖尿病的機率高出一倍。服用史他汀超過兩年者，得到糖尿病的機率是沒有服藥者的三倍。這樣的結果讓研究人員認為，服用史他汀與患糖尿病之間是有關連性的。

但研究人員也表示，此研究的目的，並非要大家違背醫生指示停止服用史他汀，畢竟它對預防心血管疾病是非常有效的，而是希望未來醫學能夠將史他汀這項副作用納入考量範圍，做好更完善的預防措施。

根據《Medical Xpress》 報導，研究尚嫌不足的地方在於，他們研究的是醫院的「健康記錄」，因此無法了解每個人對醫生指示的遵守程度。另外，參與者均為白人，且都受到定期的健康監測，研究人員也無法了解他們是否有不良嗜好或正在服用其他藥物。最重要的是，研究人員無從得知參與者在研究開始時是否已患「前期糖尿病」。

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