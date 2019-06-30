克隆氏症治療 植物性飲食案例成功

2019-06-30 17:19 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期有一個透過植物性飲食治療克隆氏症的成功案例。(photo by Domokus on Pixabay) 分享 facebook 許多研究顯示，多吃蔬菜、水果、豆類、全穀類等最低限度加工的植物性飲食，對很多疾病的治療都相當有效。近期甚至出現一個透過植物性飲食成功治療克隆氏症（一種慢性且反覆性腸道發炎的疾病）的案例。不過科學家仍在探討克隆氏症的發病機制。

根據《每日醫學新聞》報導，克隆氏症為發炎性腸道疾病的一種，會因為持續性的發炎造成消化道或腸胃道的損傷。克隆氏症的症狀包括腹痛、腹瀉、直腸流血、體重下滑以及疲勞感，而且每個人症狀不盡相同。研究作者表示，大約一半的患者在確診後的10年內都必須接受手術治療。

科學家目前仍不清楚造成克隆氏症的原因，但他們推測，克隆氏症可能是由基因、飲食、生活習慣、環境與免疫系統的改變、腸道細菌不平衡等因素的交織作用所引起的。對克隆氏症患者來說，不只治療的費用相當可觀，它在生活、工作、人際關係造成的影響更是相當惱人。

根據《Medical Xpress》 報導，一位20多歲的年輕患者在經過1年的靜脈注射治療後，症狀並沒有緩解的跡象，仍會感到腹脹、陣發性劇烈腹痛、噁心、疲勞等等。但接受治療的第二年，他嘗試將肉類、精緻食品從日常飲食中移除，取而代之的是蔬菜、水果、豆類、全穀類等植物性飲食，克隆氏症的症狀竟然因此緩解。

該患者的腸黏膜完全癒合，且不再需要藥物治療。目前已過了2年，都沒有復發。

研究的作者表示，植物性飲食富含纖維質，因此能夠促進腸道的健康。這個成功案例，開啟了治療克隆氏症的新契機，但由於目前案例並不足，因此後續研究仍須持續進行。

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