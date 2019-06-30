親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人

川金38度線見面：板門店DMZ的「川金三會」突襲式會談

克隆氏症治療 植物性飲食案例成功

2019-06-30 17:19台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

近期有一個透過植物性飲食治療克隆氏症的成功案例。(photo by Domoku...
近期有一個透過植物性飲食治療克隆氏症的成功案例。(photo by Domokus on Pixabay)
分享
許多研究顯示，多吃蔬菜、水果、豆類、全穀類等最低限度加工的植物性飲食，對很多疾病的治療都相當有效。近期甚至出現一個透過植物性飲食成功治療克隆氏症（一種慢性且反覆性腸道發炎的疾病）的案例。不過科學家仍在探討克隆氏症的發病機制。

根據《每日醫學新聞》報導，克隆氏症為發炎性腸道疾病的一種，會因為持續性的發炎造成消化道或腸胃道的損傷。克隆氏症的症狀包括腹痛、腹瀉、直腸流血、體重下滑以及疲勞感，而且每個人症狀不盡相同。研究作者表示，大約一半的患者在確診後的10年內都必須接受手術治療。

科學家目前仍不清楚造成克隆氏症的原因，但他們推測，克隆氏症可能是由基因、飲食、生活習慣、環境與免疫系統的改變、腸道細菌不平衡等因素的交織作用所引起的。對克隆氏症患者來說，不只治療的費用相當可觀，它在生活、工作、人際關係造成的影響更是相當惱人。

根據《Medical Xpress》 報導，一位20多歲的年輕患者在經過1年的靜脈注射治療後，症狀並沒有緩解的跡象，仍會感到腹脹、陣發性劇烈腹痛、噁心、疲勞等等。但接受治療的第二年，他嘗試將肉類、精緻食品從日常飲食中移除，取而代之的是蔬菜、水果、豆類、全穀類等植物性飲食，克隆氏症的症狀竟然因此緩解。

該患者的腸黏膜完全癒合，且不再需要藥物治療。目前已過了2年，都沒有復發。

研究的作者表示，植物性飲食富含纖維質，因此能夠促進腸道的健康。這個成功案例，開啟了治療克隆氏症的新契機，但由於目前案例並不足，因此後續研究仍須持續進行。

【更多精采內容，詳見

患者腹痛

相關新聞

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-06-30 15:26

口蹄疫拔針滿一年 陳吉仲：翻轉產業命運關鍵時刻

2019-06-30 15:37

熱低壓恐成颱 逐漸朝台灣東南方海面靠近

2019-06-30 13:05

汽、柴油1日起調漲0.4元 95無鉛29.1元

2019-06-30 12:13

史他汀降膽固醇 但恐增糖尿病風險

2019-06-30 17:20

多發性硬化症 研究：幼時感染惹禍

2019-06-30 17:20

保安宮「保生醫療奉獻獎」 3醫1院獲肯定

2019-06-30 17:03

助癌友圓夢百人捐長髮 女泳將母女齊捐秀髮

2019-06-30 16:37

因應熱帶低壓生成 石門水庫防汛整備

2019-06-30 14:59

睡眠檢測到醫院等床太久 改在家測量最快一晚搞定

2019-06-30 14:32

健康相談室／天天抬腿 未必遠離蘿蔔腿

2019-06-30 13:42

保健看過來／腳1粗1細 小心自體循環出問題

2019-06-30 13:42

愛肝達人站／治療肝癌 也能不動刀

2019-06-30 13:40

好好吃／主廚傳授 宴客菜變私房菜

2019-06-30 13:38

酒駕新法將上路 國道七隊加強路檢2天查7人酒駕

2019-06-30 13:33

酒駕連坐處罰新制明上路 大執法今晚啟動

2019-06-30 13:30

元培攜手華碩雲端 打造C+智慧長照站

2019-06-30 13:27

導盲斑馬線試行 視障團體：問題在走不到斑馬線

2019-06-30 12:55

呂紹嘉搭黃俊文 NSO演繹奧匈經典

2019-06-30 12:18

暑假青少年活動 金車：8成宅在家

2019-06-30 12:16

明起有午後雷陣雨 3日防豪雨

2019-06-30 12:16

登山求援 50-59歲最多 迷路失聯占近5成

2019-06-30 12:16

影／配合社會脈動 新竹監獄開設寵物美容職訓班

2019-06-30 11:59

導盲斑馬線沒定位點怎麼走？ 營建署：將加裝

2019-06-30 11:18

輪椅斜坡上鋪導盲磚 障礙團體：惡搞、不專業

2019-06-30 11:02

咖啡、茶能算入每日喝水量？ 醫師：它們反而帶走水

2019-06-30 10:49

認識躁鬱症 醫師：可能與體質有關且相互影響

2019-06-30 10:47

走不到斑馬線！ 人行道斜坡 錯引盲人到車道遭輾傷

2019-06-30 10:23

全糖珍珠奶茶含12顆方糖 營養師建議減糖過生活

2019-06-30 09:28

熱低壓周二起接近台灣挾雨勢 不排除繼續發展

2019-06-30 08:30

熱低壓恐成颱 吳德榮：對台灣威脅程度需觀察

2019-06-30 07:14

抬腿真可以擺脫蘿蔔腿？ 簡文仁這樣說

2019-06-30 07:07

單腳水腫還變黑 當心是髂靜脈壓迫症候群

2019-06-30 07:06

台灣東南部海域03：44地震 規模5.7

2019-06-30 04:05

台東恐連3天飆逾36度 雙北、桃園今也熱爆

2019-06-30 00:06

國道客運駕駛荒 交通部最多補助9萬徵才

2019-06-29 23:57

又有藥品回收 雪克定注射劑下架9600多瓶

2019-06-29 20:45

影／無盡蒼穹 從今多了顆「雪霸小行星」

2019-06-29 20:12

短強大雨多處積水 台南下營時雨量達103毫米

2019-06-29 19:10
看更多

熱門文章

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是飼育員忘記將門鎖上

2019-06-29 18:27

熱低壓恐成颱 吳德榮：對台灣威脅程度需觀察

2019-06-30 07:14

咖啡、茶能算入每日喝水量？ 醫師：它們反而帶走水

2019-06-30 10:49

台灣東南部海域03：44地震 規模5.7

2019-06-30 04:05

殺破狼周運勢／巨蟹面臨職涯重大抉擇 水瓶當心被資遣

2019-06-30 00:00

短強大雨多處積水 台南下營時雨量達103毫米

2019-06-29 19:10

【圖片心測】追求幸福必看！最適合你的愛情類型是？

2019-06-30 09:36

全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-06-30 15:26

影／253尾變6821尾 雪霸向瀕危國寶魚保育前輩致敬

2019-06-29 20:46

遠東巨城FUN暑假 吃喝玩樂精彩一夏

2019-06-29 20:10

台南也出現登革熱個案 疾管署：不是高雄市擴散出去

2019-06-29 18:44

金曲紅毯／蕭敬騰復古最高點 孫盛希爆乳「小金人」

2019-06-29 22:03

台東恐連3天飆逾36度 雙北、桃園今也熱爆

2019-06-30 00:06

走不到斑馬線！ 人行道斜坡 錯引盲人到車道遭輾傷

2019-06-30 10:23

又有藥品回收 雪克定注射劑下架9600多瓶

2019-06-29 20:45

熱低壓周二起接近台灣挾雨勢 不排除繼續發展

2019-06-30 08:30

熱低壓恐成颱 逐漸朝台灣東南方海面靠近

2019-06-30 13:05

每日星座運勢／水瓶人際上應對得宜 多和長輩們交流

2019-06-30 00:00

國道客運駕駛荒 交通部最多補助9萬徵才

2019-06-29 23:57

酒駕連坐處罰新制明上路 大執法今晚啟動

2019-06-30 13:30

認識躁鬱症 醫師：可能與體質有關且相互影響

2019-06-30 10:47

金曲30／蔡依林、Lady Gaga都愛上他的設計 觀禮、紅毯造型超霸氣

2019-06-29 21:36

金曲30／陳珊妮紅毯行頭逾2,500萬 「他」意外打敗李千那、Lulu

2019-06-29 22:48

抬腿真可以擺脫蘿蔔腿？ 簡文仁這樣說

2019-06-30 07:07

高雄本土登革熱再添1例 19歲女生為鼎金里群聚次波感染

2019-06-29 17:41

保健看過來／腳1粗1細 小心自體循環出問題

2019-06-30 13:42

金曲30／何韻詩黃色大衣、鄭宜農紅色西裝 成為紅毯帥氣搶眼的代表

2019-06-29 23:01

【閱讀生活】番紅花／思考放手的艱難與必要性

2019-06-30 06:00

影／無盡蒼穹 從今多了顆「雪霸小行星」

2019-06-29 20:12

【童言童語】林瑞銓／還要不要叫姊姊

2019-06-30 06:00

汽、柴油1日起調漲0.4元 95無鉛29.1元

2019-06-30 12:13

影／頭一回！金門酒廠推「韓國瑜紀念酒」 今全台鋪貨　　

2019-06-30 15:30

台南出現本土登革熱首例 南、安平區防疫上緊發條

2019-06-29 21:03

健康相談室／天天抬腿 未必遠離蘿蔔腿

2019-06-30 13:42

全糖珍珠奶茶含12顆方糖 營養師建議減糖過生活

2019-06-30 09:28

明起有午後雷陣雨 3日防豪雨

2019-06-30 12:16

影／新竹監獄開設犬訓班 收容人及浪浪找到新生命價值

2019-06-30 12:17

金曲30／謝謝陳奕迅 原來不用瘦子鬼也可以穿CELINE

2019-06-29 22:27

單腳水腫還變黑 當心是髂靜脈壓迫症候群

2019-06-30 07:06

失業半年…就服特訓2周 當上主管特助

2019-06-30 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top