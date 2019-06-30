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助癌友圓夢百人捐長髮 女泳將母女齊捐秀髮

2019-06-30 16:37聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，許多捐贈者在朋友親...
由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，許多捐贈者在朋友親人幫助下剪下捐贈髮，小朋友也參與其中。記者曾原信／攝影
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不少癌友因化療造成頭髮脫落，有人甚至不願照鏡子或走出家門。為了協助癌友重拾美麗與自信，癌症希望基金會舉辦第五屆「百人捐髮」活動，共有124人響應，每人捐出30公分長髮。而舉辦此活動五年以來，募集到的髮長已超過二萬公分，預計能幫800位癌友製作假髮。

年僅14歲的全中運游泳女將徐子硯，捐髮資歷已有九年，今年是第三次捐髮，第一次是捐給周大觀基金會，覺得幫助別人十分有意義，就繼續留頭髮。後來在媽媽幫忙之下，上網查到癌症希望基金會舉辦了百人捐髮活動，因此三年前第一次響應百人捐髮，徐子硯的行為也感動了媽媽，因此也和女兒一起留頭髮，這次母女倆一同將捐出30公分長髮，並許諾再繼續留、三年後繼續捐。

雖然留長髮對於游泳選手而言如同累贅，不但增加阻力也會使得泳帽、蛙鏡容易脫落，在比賽中可能影響分數。曾在全中運200公尺蝶式排名第11名，徐子硯卻為響應公益而堅持留長髮。她說，自己每周要下水練習六天，最麻煩的就是練習完之後要把頭髮吹乾，每次光是要吹乾一頭長髮就至少耗時20分鐘，雖然麻煩，但覺得捐髮幫助癌友相當有意義，這次捐出頭髮後「接下來兩個月的練習應該會輕鬆一點」，但自己還是會堅持捐髮。

九歲林承澤是好動的男孩，幼兒園時聽到學校老師分享捐髮助癌友的故事，因此自己也許諾響應捐髮。這幾年他留了一頭長髮，在生活中常飽受長輩或是旁人異樣眼光、流言蜚語，還常被別人叫做「妹妹」。但林承澤都不覺得困擾，喜歡游泳與射箭的他，只覺得運動時「好熱」，期待剪掉頭髮之後可以「涼一點」。

林承澤也說，同學曾好奇問他為何要留長頭髮，聽完他立志捐髮的願望後，有人說「好酷，我也要加入」，林承澤也承諾，這次捐完還要繼續留長髮、再捐頭髮，幫助更多有需要的人。

製作假髮除了頭髮來源，還有經費問題。癌症希望基金會指出，除了拿到頭髮之外，製作一頂假髮需要三千元製作經費。癌希自2015年舉辦此活動以來，已募集到近2萬公分長的頭髮，製成的假髮可以協助八百位癌友。但因製作經費有限，也呼籲民眾認養製作費，或可以認購T恤及捐款，協助癌友圓夢。

由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，百人捐髮活動中各年...
由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，百人捐髮活動中各年齡捐贈者皆有。記者曾原信／攝影
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由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，徐子硯已是第三次參...
由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，徐子硯已是第三次參加捐髮活動。記者曾原信／攝影
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由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，徐子硯（右）是游泳...
由癌症希望基金會舉辦的第五屆百人捐髮活動，共有124名捐髮者，徐子硯（右）是游泳健將，但仍十分在乎髮質，為了捐贈，而母親（左）也一起加入捐髮行列。記者曾原信／攝影
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