不怕流言蜚語 男童留3年長髮捐出助癌患

2019-06-30 16:44 中央社 台北30日電



留長髮可以助人，但男性捐髮較為少見。7歲昱霖與9歲承澤不畏旁人的流言蜚語，也不管有些長輩會說：「男生留什麼長髮」，他們今天各捐30公分長髮，要幫助癌症病患。

癌症並非絕症，但很多癌友在抗病過程中，因治療掉髮，失去信心，也喪失活下來的勇氣。癌症希望基金會近年發起百人捐髮活動，邀請民眾留長髮捐髮助人。

今年14歲的游泳選手徐子硯一開始是因捐髮可以助人，開始留起長髮，至今9年已捐髮3次。但長髮對游泳競賽來說是禁忌，因增加阻力、且泳帽穿戴也容易讓蛙鏡脫落，都是影響分數的關鍵。

即使徐子硯曾經因為長髮喪失比賽資格，她仍不顧教練的警告一再捐髮，且還因擔心泳池水含氯量過高會影響髮質，又更注重保養。

能一直堅持，只因徐子硯認為：「頭髮剪了還會再長，比賽輸了下次再努力，但癌友的生命未必有重來的機會。」

性別也常是捐髮的「門檻」，因要男性留長髮，還得和傳統觀念對抗。7歲昱霖與9歲承澤是活潑可愛的小男生，他們留長髮的過程，也免不了經歷被人笑、或被叫「妹妹」的窘況；也有長輩會認為，「男生怎麼可以留長髮？」也被質疑性向，但他們都沒有打消捐髮的念頭。

昱霖和承澤蓄髮3年，也都承諾，今天捐完未來還要繼續留長髮，因為「要幫助的人還有很多」。

幾度因抗癌而被發病危通知的血癌病友素如，在走過父母相繼過世及痛苦的治療路後，也選擇把從零長起的頭髮留長，選在百人捐髮活動捐出，希望透過捐髮，將自身現在健康活著的祝福，送給更多癌友。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，要留髮助人不容易，但大家不僅願意蓄髮多年，還為了捐髮特別保護髮質，要向所有捐髮人表達感謝，一起幫忙癌友積極治療、增加康復機會。

不過，要完成一頂假髮，除了頭髮還需要每頂新台幣3000元製作經費，癌症希望基金會呼籲，民眾可認養每束頭髮製作費500元或認購T恤，讓千頂假髮順利製成，助千名癌友迎向第二人生。