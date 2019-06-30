口蹄疫拔針滿一年 陳吉仲：翻轉產業命運關鍵時刻

2019-06-30 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台灣口蹄疫「拔針」滿一年，農委會主委陳吉仲今天在臉書發文指出，口蹄疫導致台灣養豬業失落23年，「現在站在翻轉產業命運的關鍵時刻」，不容許非洲豬瘟入侵台灣，將持續透過百分之百的邊境檢查及防疫措施阻擋病毒。

陳吉仲表示，2018年7月1日台灣做了口蹄疫拔針的決定，到今天剛好滿1年。只要過了今晚午夜12點，台灣就取得向世界動物衛生組織（OIE）申請成為不施打疫苗口蹄疫非疫區的資格，等到明年5月OIE大會正式決議，台灣就能成為百分之百的非疫區。

「口蹄疫造成台灣養豬產業失落23年，現在我們正站在翻轉產業命運的關鍵時刻」，陳吉仲說，絕對不容許絲毫鬆懈，台灣已經完全清除了口蹄疫，非洲豬瘟也透過百分之百的邊境檢查及防疫措施，將病毒完全阻擋在境外；日前的「全國非洲豬瘟跨部會防災演習」，更是要確保不論面對任何情況，都有能力立刻撲滅疫情，保護所有的台灣豬。