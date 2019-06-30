全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-06-30 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今日新竹至嘉義地區及新北市、桃園、宜蘭、花蓮、南部山區有局部大雨發生的機率。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日新竹至嘉義地區及新北市、桃園、宜蘭、花蓮、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【中央社╱台北30日電】

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局下午也針對新北市等15縣市發出大雨特報，提醒民眾要注意瞬間大雨發生的機率。

中央氣象局下午3時發出大雨特報，受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天新竹到嘉義地區及新北市、桃園、宜蘭、花蓮、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區包含新北市、宜蘭縣、新竹縣、桃園市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台南市，高雄市及屏東縣。

氣象局預報員張承傳說，今天跟明天都受到偏南風跟東南風影響，南部及花東地區都會有不定時的短暫陣雨，其他地方則要注意午後雷陣雨，由於水氣比較多，因此會有局部大雨機率。

至於位於太平洋地區的熱帶性低氣壓，根據氣象局觀測，今天下午2時的中心位置在北緯16.0度，東經126.5度，以每小時21公里速度，向西北進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

張承傳指出，預計此熱帶性低氣壓未來會往巴士海峽靠近，但條件不利於它發展，因此形成輕度颱風的可能性低。

不過他表示，預計未來此熱帶性低氣壓的水氣會併到南海的低壓環流，台灣週二到週四水氣就會更多一點，出現陣雨的時間就會比較多，午後雷陣雨的時間也會比較長，甚至伴隨大豪雨發生機率。