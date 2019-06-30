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長榮空姐罷工25人遭記曠職 長榮：回來排班3人仍將懲處

2019-06-30 14:34聯合報 記者曾增勳╱即時報導

長榮空服員罷工第11天，勞資雙方因「秋後算帳條文」破局，雙方約定7月2日再度協商，外界並不看好雙方協商結果，針對桃園市空服員職業工會提出遭記曠職25日依工會指示在下午4點停止勞務完全合法，長榮航空今天中午表示，本月20日服勤時間擅離職守曠職的18名空服員，已有3人在28日取回三寶並已加入排班，但不會影響20日暫記曠職及日後調查後的懲處，另有7名空服員接受機型轉換訓練課程，在課程進行中參加罷工，公司將7人暫記曠職，進一步調查後進行懲處。

桃空職工秘書長鄭雅菱今天下午表示，參與罷工會員權益需恢復到罷工前狀態，遭記曠職18人，下午4點停止勞務，完全合法，資方不放棄秋後算帳條款已違反法律，針對資方提及其中3人取回三寶加入排班，卻仍對3人曠職保持懲處空間，她呼籲會員審慎理解只有工會可保護大家。

桃空職工說明表示，本月20日罷工期間遭記曠職懲處會員已25人，就工會了解仍有不少會員遭恐嚇，改記曠職，目前工會掌握遭記曠職會員25人分為三類，第一類6月20日執行航班會員18人，下午4時後配合工會罷工，依照勞資爭議處理法規定，不提供勞務完全合法，卻被長榮航空公司汙衊擅離職守記曠職一日處分。

第二類是6月20日執行地面勤務訓練會員，當天下午4時後，當面告知主管表示必須去參與罷工行動，下午4時後到工會指定罷工地點集結；第三類為無特殊理由，資方無特殊理由將某會員6月22日原BR196勤務改成曠職，實際該會員是配合工會指示參加罷工，會員罷工完全合法。

長榮空服員罷工延長賽，會員高喊「團結、戰鬥、罷工一定成功」，工會指25人遭記曠職...
長榮空服員罷工延長賽，會員高喊「團結、戰鬥、罷工一定成功」，工會指25人遭記曠職，資方指18人有3人取回三寶加入排班、另7人暫記曠職。記者曾增勳／攝影
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罷工空服員長榮

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