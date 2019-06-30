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睡眠檢測到醫院等床太久 改在家測量最快一晚搞定

2019-06-30 14:32聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

睡覺打呼，還怎麼睡都睡不飽，到醫院想接受睡眠檢測卻又得等上一年半載。為解決等床問題，衛福部雙和醫院與美國賓州大學及科技業者合作，推出居家睡眠檢測與照護平台，民眾只要帶儀器回家並於就寢前穿戴好，最快一個晚上就能確認是否有睡眠呼吸中止症，讓醫師盡速依病情輕重提供最合適的治療處置與照護。

「2019台北醫學大學暨賓州大學睡眠醫療聯合研討會」今天舉行，雙和醫院睡眠中心主任劉文德透過專題演講「AI精準睡眠與居家檢測」，分享睡眠醫學最新的發展趨勢及成果。

劉文德表示，阻塞型睡眠呼吸中止症候群的全球盛行率約10%，但東方人的鼻形較窄、呼吸結構較差，所以盛行率比西方人來得高，推估至少15%到20%的民眾有此毛病。而且年紀愈大愈嚴重，男性比女性多。

但許多人有睡眠呼吸中止症卻不自知，劉文德解釋，其症狀包含高血壓、慢性咳嗽、失眠、半夜醒來或精神不濟等，不少患者第一時間是去診所看病。但診所醫師即使發現患者症狀是睡眠呼吸中止症引起，卻沒設備可檢測。

而當病人改去大醫院的睡眠醫學中心求診，想接受睡眠檢測，但不只得在醫院睡上一晚，排床還得等上好幾個月。劉文德舉例，該院每個月平均開出500張檢測單，「但我們一個月能測完300人就不錯了。」平均得等床4到5個月。

若因等床麻煩，患者直接放棄接受檢測與治療，劉文德指出，病人未來出現心肌梗塞、中風等心血管疾病的機率，將是正常人的三到五倍，而罹患失智症、巴金森氏症、慢性咳嗽、胃食道逆流及失眠的機率也高。

此外，患者也會因長期睡眠品質差，隔天上班上學精神不濟，影響工作及課業表現。另有研究發現，飽受夜尿之苦的人，五成是因睡眠呼吸中止症造成。

雙和醫院睡眠醫學團隊最近與美國賓州大學及科技業者合作，不只是推廣居家睡眠檢測儀器，讓患者回家就寢前穿戴檢測，免到醫院排隊等床，科技業者也提供雲端平台，讓醫師可輕鬆於雲端解讀檢測結果，進而制定後續治療策略。

值得一提的是，居家睡眠檢測儀器的偵測導線只有三條，分別測呼吸量、胸部起伏及血氧濃度，是傳統檢測儀器導線的四分之一，攜帶方面、干擾也少，當事人也能感覺更自在。

此外，劉文德也鼓勵診所醫師加入合作行列，不必自己購買檢測儀器和建置雲端平台，就可使用資源，同時還有業者聘雇的個管師能提供患者的後續追蹤照護，減輕診所的個管人力負擔。

北醫睡眠研究中心主任暨精神科主任李信謙說，美國睡眠醫學會於今年初公布的指導綱領指出，居家睡眠檢測將逐漸取代醫院的多導檢測，居家檢測的便利性讓睡房變成病房，也讓「虛擬病房」的概念成為現實。

北醫睡眠研究中心主任暨精神科主任李信謙(左)展示居家睡眠檢測儀器。 圖/北醫提供
北醫睡眠研究中心主任暨精神科主任李信謙(左)展示居家睡眠檢測儀器。 圖/北醫提供
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雙和醫院睡眠中心主任劉文德表示，居家睡眠檢測儀器的偵測導線只有三條，分別測呼吸量...
雙和醫院睡眠中心主任劉文德表示，居家睡眠檢測儀器的偵測導線只有三條，分別測呼吸量、胸部起伏及血氧濃度，是傳統檢測儀器導線的1/4，攜帶方面、干擾也少，當事人也能感覺更自在。 記者鄧桂芬/攝影
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