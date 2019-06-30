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熱低壓恐成颱 逐漸朝台灣東南方海面靠近

2019-06-30 13:05聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今天午後山區開始有熱對流發展並且隨著南風擴散，帶來局部雷雨的情況，對流展較為旺盛的地區有機會出現短時強降雨，中午過後出門的朋友要記得攜帶雨具，前往山區或溪流邊活動的話也要多留意午後的天氣變化情況。溫度持續偏高，各地高溫可達到33-35度以上，在戶外要多補充水分預防中暑，並且要做好防曬避免曬傷。

他說，下周目前來看仍是持續受到西南風或偏南風影響，太平洋高壓仍不夠強，我們都在它的邊緣，這種夏季型容易有熱對流雷雨的天氣仍將持續，尤其要注意西南風強度可能更為增強，帶來較多的水氣，除了午後雷雨將更加旺盛之外，中南部迎風面地區還有機會出現海面移入的降雨，天氣持續不穩定，甚至不排除有較大雨勢發生的可能性，請大家要多留意最新的天氣預報資訊。

他說，現在在菲律賓東方有一個熱帶性低氣壓正在發展，不排除有機會發展為輕度颱風，受到太平洋高壓引導，未來將逐漸朝向台灣東南方海面靠近，不過靠近台灣附近後因為大氣環境條件不佳，強度有可能會呈現減弱的趨勢，對台灣的影響程度還有待觀察。

他表示，如果有機會接近的話，預估周二到周三就可能對天氣有所影響，因為它離台灣並不遠，對於未來一周的天氣來說是一個很大的變數，如果有任何活動安排，都要多加注意有關這個熱帶性低氣壓發展變化的最新消息。

在菲律賓東方有一個熱帶性低氣壓正在發展。圖／取自氣象局網站
在菲律賓東方有一個熱帶性低氣壓正在發展。圖／取自氣象局網站
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