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醫界新思維 乳癌病友人工血管該拆就拆

2019-06-30 12:20中央社 台北30日電

人工血管是乳癌治療必備工具，不少病友擔心復發，療程結束後仍留置體內，造成生活不便。有醫師指復發率因人而異，且新劑型標靶藥物問世，病友無須擔心復發而留置人工血管。

65歲的玉燕女士107年左側乳房莫名出現硬幣大小瘀青，就醫確診早期HER2乳癌，腫瘤直徑約3.8公分且癌細胞已侵犯淋巴，手術切除病灶後需接續化療和標靶藥物治療。

玉燕在術後藥物治療期間，多次人工血管感染引起發燒和嘔吐等不適，直到完成化療，經醫師評估拆除人工血管，將剩餘標靶治療以新劑型藥物替代，才擺脫反覆感染和行動不便的困擾。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，原則上HER2乳癌患者完成化療療程後，即可摘除治療乳癌必備工具之一的人工血管，但許多患者在化療甚至標靶治療後，繼續留置人工血管2至3年，日常生活大受影響。

張金堅說，很多病友希望拆掉人工血管，避免手臂活動受限、有異物感，也有人覺得裝人工血管時時刻刻提醒自己是病人、感覺心情不好。但很多乳癌病友選擇留置人工血管，多因擔心乳癌復發，後續還要再動刀重裝血管很麻煩。

但研究已發現，人工血管長期留置體內，可能增加感染、血栓形成和血管阻塞、血胸或氣胸等潛在風險。

羅東博愛醫院副院長葉顯堂分析，人工血管拆與留是生活品質和癌症復發機率的拉拒戰。過去醫界認為乳癌類型中惡性較高的HER2陽性乳癌有較高復發和轉移機率，患者完成半年化療和一年標靶治療後，人工血管需留置體內2年以上，以免復發時重置人工血管的麻煩。

葉顯堂指HER2陽性乳癌已邁入化療合併標靶治療時代，患者復發風險大幅下降，愈來愈多醫師傾向「能早拆就拆，有需要再裝」，且人工血管拆裝簡單，患者沒必要長期犧牲生活品質，承受可能感染的風險與不便。

他分析拆除人工血管時機說，HER2陽性乳癌患者確診或復發時，通常在化療和標靶治療都結束後，人工血管即可功臣身退，是第一時機點。其次，皮下注射劑型乳癌標靶藥物問世，藥物不需經靜脈輸注同樣能發揮抗癌效果，有機會在化療結束即拆除人工血管，是第2個時機點。

乳癌防治基金會提醒，雖儘早拆除人工血管是絕大多數乳癌病友的期望，新劑型標靶藥物發明有機會縮短人工血管留置人體時間，但還是因人而異，建議患者先與醫師充分溝通，再決定合適的人工血管拆卸時機。

乳癌患者醫師

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