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暑假青少年活動 金車：8成宅在家

2019-06-30 12:16台灣醒報 記者張元融╱台北報導

金車文教基金會總幹事曾清芸呼籲，「暑假不宅家，青春不留白！」（photo by ...
金車文教基金會總幹事曾清芸呼籲，「暑假不宅家，青春不留白！」（photo by 金車文教基金會）
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青少年放假都去哪些休閒場所？調查發現，八成青少年最常待在家(80.1%)，其次是去百貨公司(30.9%)及學校(24.3%)。各階段青少年主要休閒活動也不同，國小生喜歡運動(49.7%)、國中生喜歡聽音樂唱歌(43.2%)、高中生喜歡睡覺(46.3%)。

從國小培養規劃能力

金車文教基金會調查青少年的暑假規劃與休閒活動，近八成青少年不會煩惱今年暑假休閒生活(79.3%)，超過半數不會自己蒐集暑假休閒活動資訊(57.1%)，最常參與的休閒活動是玩手機(73.7%)。金車文教基金會總幹事曾清芸呼籲，「暑假不宅家，青春不留白！」

調查也顯示，今年夏天青少年主要以家族旅遊(52.5%)與學校課輔(48.9%)度過暑假生活，其中約三成青少年花費在一萬以下(30.2%)、三成表示不知道(33.3%)、兩成則是沒有任何花費(16.6%)。而影響青少年安排休閒活動與否的主要因素，分別為時間不足(52.7%)、沒有興趣(44.2%)、課業壓力(41.8%)。

暑假是培養活動習慣的好時機！錦興國小老師林靜婷認為，休閒活動是一種生活態度，從國小階段由家長一起陪伴引導，將有助於升上國高中後，自主規劃休閒活動的能力。她說，都市中有許多雙薪家庭，會把孩子送去課輔班或安親班，在選擇的課程種類時，一定要與小孩一起商量。

暑假活動先規劃

師大附中陳昱丞同學也分享他的暑期休閒活動規劃，暑假兩個月期間，他先排出與家人出去玩，再者是排定參加工作坊的日期與分配寫暑假作業的時間，其餘的時間才是安排自己想做的事情。

師大附中簡伃彣同學也表示，其實國、高中二升三的暑假我們都是要準備大考，所以學校安排的暑期輔導已占用大半個暑假。她覺得，國高中階段真的能出去玩的暑假只有「一升二的暑假。」她因為很在乎同儕友誼，所以大部分的時間都是跟朋友出去玩，也有一個願望清單計畫要在暑假完成。

【更多精采內容，詳見

師大附中安親班

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