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呂紹嘉搭黃俊文 NSO演繹奧匈經典

2019-06-30 12:18台灣醒報 記者張元融╱台北報導

NSO國家交響樂團於27日彩排。（photo by 張元融／台灣醒報）
NSO國家交響樂團於27日彩排。（photo by 張元融／台灣醒報）
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音樂總監呂紹嘉領軍，NSO國家交響樂團「璀璨雙城系列」音樂會第二場「奧匈霞輝」，將於28日晚間於國家音樂廳磅礴登場！將演出向海頓致敬的《海頓主題變奏曲》、貝爾格的三首管絃樂作品，匈牙利作曲家巴爾托克的舞蹈組曲，與小提琴家黃俊文演繹《巴爾托克第一號小提琴協奏曲》。

向海頓致敬

NSO總監系列「璀璨雙城2─奧匈霞輝」音樂會由巴爾托克充滿節奏巧妙設計鋪陳的舞蹈組曲開場，並帶來布拉姆斯向第一維也納樂派巨擘向海頓致敬的《海頓主題變奏曲》，該曲有長大恢弘的情感鋪陳，又有小段落的思緒陡然翻轉，展現極其精湛的譜曲技巧。

《巴爾托克第一號小提琴協奏曲》是獻給小提琴家史黛菲的音樂情書，作曲家的單戀癡迷僅得佳人冷漠以對，使得此曲既私密又具爆發力，問世後即驚豔樂壇。

新銳藝術家獎得主

本場音樂會將由國際聲譽日隆的青年小提琴家─黃俊文擔任獨奏。黃俊文是2015年艾佛瑞‧費雪事業獎、2017年林肯中心新銳藝術家獎得主，其充滿說服力的音樂內涵、淬煉的技巧與品味、渾然天成的舞台魅力，獲得國際樂評的高度肯定。

華盛頓郵報曾評論，「黃俊文是一位具備著完美條件的藝術家，必定將有一番偉大的演奏生涯」，目前使用由芝加哥史特拉底瓦里協會提供1742年「維尼奧夫斯基」耶穌‧瓜奈里名琴。

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