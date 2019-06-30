解決老老照顧壓力 喜憨兒提供長照服務

2019-06-30 11:23 中央社 高雄30日電



長輩照顧長輩的老老照顧壓力不小，家庭照顧者也有難以喘息的難題，喜憨兒基金會今天表示，提供的長照服務計畫以來，舒緩照顧者壓力讓家人更親近。

喜憨兒基金會工作人員指出，在走訪社區角落的服務經驗中，發現許多家庭面對中高齡失能的身心障礙者與逐漸年老的長輩，家庭照顧者的壓力越來越沉重，且缺乏社區支持資源。

在服務的個案中，工作人員發現老老照顧是很常見的型態。一名77歲的阿幸阿嬤，必須照顧83歲有失智症病史的丈夫阿春阿公。但是，阿公近來健康狀況急速退化，出現不記得周遭人事物的情形，生活無法自理，作息混亂。

最困擾的是阿公每晚不斷叫醒阿嬤，導致阿嬤時常頭暈目眩、全身無力，甚至忘了提醒阿公及自己服藥。阿嬤的體力也不佳，經常打電話給子女抱怨照顧阿公壓力大，希望子女將阿公接走，也出現憂慮症。

工作人員表示，子女也無奈將阿公送到機構安置，但阿嬤又捨不得，私自將阿公帶回家中照顧，家人們在照顧上無法達成共識，只能每天輪流從台南、高雄兩地跑照顧父母。

工作人員發現這家人的老老照顧壓力及照顧者難以喘息的困擾後，建議申請長照服務，由基金會評估包含居家、喘息及老人餐飲等服務。

雖然阿嬤一度拒絕服務，但經由居服員每天讓阿公阿嬤定時用藥與環境清潔及提供熱騰騰老人餐飲；居家喘息服務也讓阿嬤獲得短暫休息，解決照顧壓力，阿嬤反而期待居服員到來。

經由居家服務，不僅解決老老照顧壓力，阿公阿嬤的身體狀況穩定下來，工作人員也發現家中成員在獲得喘息機會後，減輕照顧壓力，互動機會增多和改善，家庭關係不再緊張。

喜憨兒基金會依據「長期照顧十年計畫2.0」，在高雄、台北與新竹建構長照支持服務，目前三區服務總人數約300人。