認識躁鬱症 醫師：可能與體質有關且相互影響

2019-06-30 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



27歲未婚男子近月來出現失眠、情緒高亢、多話、瘋狂投資、有暴力破壞行為及亂花錢等異常行徑，家人懷疑是躁鬱症，帶他前往衛福部新營醫院求診，經院方持續治療追蹤中。

衛福部新營醫院精神科醫師邱俊達表示，躁鬱症是一種週期性情緒過分高昂或低落的精神疾病，情緒波動起伏較一般人大，持續時間亦長，且會影響一個人的思考感覺行為及日常生活功能表現。

邱俊達說，躁鬱症症狀有包括情緒過度興奮、愉快、精力旺盛，睡眠需求變少、易怒、好爭論，易與人起衝突、過份慷慨、熱心，亂花錢、自認能力很強或具有超能力等。

而外界常提及的憂鬱症，通常有情緒低落，表情憂慮、失眠、早醒或易驚醒、食慾減少、興(性)趣缺缺、反應遲鈍、動作慢、絕望感、罪惡感、有自殺意念或企圖。一般而言，躁鬱症發病約在20至25歲之間，憂鬱症發病約在30至35歲，不論男女都可能罹患。

邱俊達表示，躁鬱症真正病因，仍未能完全確定，但與下列三大因素皆有關，且這些因素相互影響，包括體質遺傳因素、腦生化功能因素、心理(環境)社會因素。近來研究發現，躁鬱症發病可能是一種體質問題，及與大腦神經傳導物質缺乏穩定性有關。