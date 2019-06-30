全糖珍珠奶茶含12顆方糖 營養師建議減糖過生活

2019-06-30 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



炎炎夏日，很多人喜歡暢快享受冰涼飲料，但冷飲經常含糖過量，嘉義大林慈濟醫院黃唯祺營養師提醒，1杯含糖飲料很容易超過1日的總糖攝取量，過量的糖不只造成肥胖，也與失智症、胰臟癌等疾病相關。

黃唯祺指出，依據食藥署食品營養成分資料庫，一杯700毫升的「全糖珍珠奶茶」，含糖量近62公克（約12顆方糖），只要1天1杯，就超過國民健康署2018年發布新版國民飲食指標的每日糖攝取上限。

黃唯祺說，手搖杯的含糖量，指的是額外加到液體中的糖，不含配料的糖。全糖為50公克（10顆方糖），熱量200大卡；少糖35公克（7顆方糖），熱量140大卡；半糖25公克（5顆方糖），熱量100大卡；微糖則是15公克（3顆方糖），熱量60大卡。

含糖飲料包括添加砂糖、黑糖、方糖、冰糖、蜂蜜、高果糖糖漿或楓糖漿，攝取過多的糖，齲齒、肥胖、高血糖、高血壓、心血管疾病、高尿酸、高三酸甘油脂、脂肪肝等各類疾病會跟著來；甚至，近期有研究指出，過量的糖與造成失智症、胰臟癌等有很大的關係。

如何過「減糖生活」黃唯祺建議：1、包裝飲料選無糖；2、手搖飲料選無糖或微糖，並且少加珍珠、椰果、蒟蒻、布丁等配料；3、要少冰或去冰，因為冰會壓抑味覺對甜味的敏感度；4、選小一點的份量，大杯與小杯的總糖量有差別；5、減少喝飲料的頻率；6、回歸原味，喝真食物以減少色素、香料等攝取。