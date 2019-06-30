熱低壓周二起接近台灣挾雨勢 不排除繼續發展

2019-06-30 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今各地天氣炎熱，高溫上看36度，中央氣象局說，防曬之餘，南部跟花東地區會有局部短暫陣雨。中南部地區受到低壓帶及西南風影響，整周都要留意局部大雨，出門宜攜帶雨具。

氣象預報員劉沛滕說，今明兩天吹南風到東南風，迎風面南部及花東地區會有不定時局部短暫陣雨，其他地區則是留意午後雷陣雨。

劉沛滕說，到了周二到周四，受到低壓帶影響，開始接近台灣，為台灣帶來雨勢，中南部、台東有較明顯短暫陣雨及雷雨，不排除達局部大雨等級，雨勢較大，其他地區則是要注意午後雷陣雨。

到了周五及周六，劉沛滕說，低壓帶會往北到華南地區，中南部受到明顯西南風影響，會繼續下雨，雨勢較大，留意局部大雨，其他地區仍要注意午後雷陣雨。

氣溫方面，劉沛滕說，這周各地高溫落在33到35度，低溫26到27度，今花東及大台北桃園，有發布高溫資訊，恐達36度高溫，民眾出門務必防曬。南部地區這周則因降雨，感受上較為涼爽，不過中間空檔仍能感覺到熱。