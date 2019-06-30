熱低壓恐成颱 吳德榮：對台灣威脅程度需觀察

2019-06-30 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑。大氣不穩定，午後對流活躍，帶來局部陣雨或雷雨，影響範圍大，應注意氣象局的特報。北部氣溫約在25至36度、中部24至35度、南部25至36度、東部24至35度。

昨天14時美國颱風聯合警報中心將菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓升格為輕度颱風，但日本氣象廳至今天凌晨2時仍維持熱帶性低氣壓的強度；吳德榮說，原因是沒有觀測資料(飛機觀測)可以確定其結構、強度，各國利用衛星雲型估計強度的方法，是無法避免主觀差異，以致看法分歧。

他說，觀測資料不足，更是模式模擬的誤差來源，最新各國模式模擬的導引氣流與今晨2時氣象局潛勢預測圖類似，大致向西北遙指巴士海峽而來。但強度的模擬，還是很分歧。此熱帶系統對台灣的威脅程度，需密切觀察。

吳德榮說，明天、周二熱帶系統接近並通過巴士海峽，東半部、南部有局部陣雨，西半部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。但影響程度得視熱帶性低氣壓是否發展？及有多接近？需持續觀察。