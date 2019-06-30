單腳水腫還變黑 當心是髂靜脈壓迫症候群

2019-06-30 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



腳部水腫有許多可能原因，若是單腳水腫，要警覺可能是自體循環有關的疾病。退休老師郁慧（化名）約莫7年前注意到左腳有些水腫，不過就醫進行心、肝、腎功能檢查都無異狀，超音波檢查也沒發現腳部血管出現血栓，因此誤以為只是血液循環不佳、多走動即可。

但是，她的症狀隨著時間推移漸漸惡化，原本只有下午腫、隔天睡醒會消一些，但近來持續腫脹、變黑，甚至嚴重到滲出組織液。輾轉就醫檢查才確認，原來是髂靜脈壓迫症候群惹的禍。

國泰醫院心臟內科主治醫師張嘉修表示，腳部水腫可概分為系統性原因與血管性原因，心臟、肝臟、腎臟功能不佳會帶來系統性影響，腳的水腫往往會雙腳同時發生；若只有一隻腳出現水腫，通常是自體循環異常，像是淋巴水腫、深層靜脈栓塞以及髂靜脈壓迫症候群。

髂靜脈位於後骨盆腔，前有主動脈、後有脊椎，一旦主動脈病變，或是腰椎往前傾斜，像是有做過脊椎手術的人、體重較重的人、骨折或骨頭發生位移的人、生產後骨盆前傾而使腰椎往前凸的女性等，就可能使髂靜脈受到壓迫，造成下肢血液回流心臟受阻，因此下肢會發生疼痛、水腫、顏色變深，且腳部皮膚的毛囊會因灌流壓不足而失去營養、漸漸掉毛，嚴重可能因皮膚潰爛導致蜂窩性組織炎。

症狀較輕微的患者平時可穿著彈性襪，穿著彈性襪就像有人幫忙自腳底往上按摩，有助靜脈血液回流心臟。挑選時，選第一級或第二級的就好，以避免壓力過大反釀成循環更差。同時必須視自己的疾病情形挑選，如果是一般腳部靜脈屈張，穿到膝下的常務即可；如果是髂靜脈壓迫症候群，則應穿至大腿、鼠蹊部附近；若是淋巴水腫，則應穿至腰部的高度才有效果。

「每10個人就約有6人的髂靜脈有受到壓迫的情形，但並不是每個人都會嚴重到出現單側腳水腫。發病與否，與個人的生活習慣有很有關係」。張嘉修表示，一般來說，每天喝足2000毫升的水，有助血液循環；平日規律運動，運動時的肌肉收縮能帶動靜脈與淋巴循環。

他說，睡覺時可將腳部墊高，微微高於心臟的高度就有助靜脈血液回流；長期臥床者可多作踮腳尖、伸直與收縮腳板的動作，或是請照顧者協助進行局部按摩，從腳趾慢慢輕壓按至鼠蹊部。