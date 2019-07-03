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一年被買17億次！一包10元的營多麵如何成為世界上最暢銷速食麵品牌？

2019-07-03 09:00聯合新聞網 食力Foodnext

撰文／編輯部

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你吃過營多麵（Indomie）嗎？這款速食麵只要走進全聯福利中心，就可以單包10元的價格入手，在網路上甚至可以一口氣購買整箱40包，每包不到7元。如此便宜的營多麵，你可知道它其實是全世界最暢銷的速食麵品牌，在2018年被消費高達17億次嗎？

根據凱度消費者指數發布的《2019全球品牌足跡報告》，揭曉了全球最受歡迎，被選購超過10億次的的快速消費品牌。其中最特別的就是排行第10名的營多麵。之所以這麼說，是因為它單靠賣麵就進入前十名，雖然全球市佔率僅4.7%，為排行品牌中最低的，卻擁有最高的消費者購買頻率，遠超可口可樂、高露潔、雀巢等品牌，平均每人每年會購買33.1次！

究竟為什麼營多麵可以這麼暢銷？總結來說有三大原因：第一，以超低價位打入市場，薄利多銷；第二，極早開發非洲市場，成功帶動速食麵在當地的運用；第三，清真食品認證讓它可以通吃全球穆斯林市場。

全球最好吃的泡麵排行榜常客背後推手是華人！

2019年，營多麵再次被泡麵評測網站The Ramen Rater選為全球最好吃的十大泡麵，從2012年它就是排行榜上的常客。這款來自「香料群島」印度尼西亞（簡稱印尼）的速食麵品牌，由印尼最大的食品公司營多食品（Indofood CBP）所生產，自1970年成立至今，已有50年歷史。

營多食品的創辦人來頭可不小，他是在1997年前連續當了十幾年華人首富、同時也是世界第六富翁，有「麵粉大王」之稱的華裔林紹良。因為與後來成為印尼總統的蘇哈托（Suharto）關係良好，讓林紹良早期在印尼的生意幾乎沒有競爭對手，壟斷了整個國家的麵粉市場，得以降低速食麵的整體生產成本。同一時間，印尼面臨稻米生產不足的困境，國內繼續替代糧食的解決方案。在這樣背景下，便宜且不斷推出新口味的營多麵悄悄發跡，成為印尼無人不知，無人不曉的品牌。

營多麵誔生初期以暢銷的雞肉風味為首創，直到1983年開始推出經典的印尼炒麵口味，並且逐步外銷國外。

開發非洲市場，甚至是奈及利亞的家鄉味！

2000年時，營多麵才進入台灣。在此之前主要是拓展東南亞與中東市場。除此之外，大概很多人都不知道其實非洲市場也是營多麵持續努力開發中的重點，甚至在一些非洲國家，營多麵是家鄉味。

早在1988年，營多麵就經由新加坡的Tolaram Group引進到非洲奈及利亞。當時奈及利亞根本沒有速食麵的市場，但是隨著優秀的品牌行銷手法，成功說服奈及利亞人營多麵是與米粉、番薯等一樣的主食，而且是比其他澱粉類食物更健康的選擇。加上適逢奈及利亞人口激增的時期，方便可以快速烹煮的營多麵很快就成為了家庭主婦的最愛。

根據凱度消費者指數2017 年的統計，奈及利亞洲有16家泡麵廠商，但營多麵領先群雄，佔據了整個奈及利亞泡麵市場的 74%。營多麵甚至在當地替代了「麵條」這個詞彙的使用。

1995年，營多食品更直接在奈及利亞設廠，截止2019年已經有三家工廠。很多奈及利亞人甚至不知道，營多麵其實是國外進來的牌子。除了奈及利亞外，在埃及、蘇丹、肯亞、衣索比亞、摩洛哥等非洲國家，營多食品都與當地公司設廠，或成立聯營公司，製作出符合非洲人口味的速食麵。

清真食品認證通吃全球穆斯林市場！

為什麼營多麵可以進入如此多穆斯林國家？當然就是因為它有清真認證（Halal Certification）。印尼原本就擁有世界上最大的穆斯林人口數，在2010年的人口普查中，有87.18％的人信仰伊斯蘭教。面對如此龐大的市場，營多食品一開始就是以取得清真認證的規格打造營多麵。有清真認證也意味著營多麵其實有實力邁向全球市場。

根據市場調查公司Grand View Research的預測，直到2025年，全球清真食品市場預計將達到739.59億美元。由此可以預測，營多麵未來的市場仍然有很大的上升空間。

【延伸閱讀】

全世界最受歡迎的品牌就是它！可口可樂產品2018年被購買高達59億次！

人人搶進快煮麵市場！3種經營手法搶攻心占率！

世上第1款專用來乾吃的泡麵其實是王子麵！

【參考資料】

Indofood finds recipe for growth with halal noodles

How Indomie Became Insanely Popular in Nigeria

This Is Why Indomie Is Nigeria’s Favorite Noodles

印尼營多泡麵的故事：從替代食糧到成為全球十大最好吃的泡麵傳奇

奈及利亞印尼泡麵

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