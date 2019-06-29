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長榮宣布協商破局！「勞資無共識，無法簽團協」

又有藥品回收 雪克定注射劑下架9600多瓶

2019-06-29 20:45聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛生福利部食藥署昨發出藥品回收通知，日前有診所通報食藥署，瑞士藥廠的雪克定注射劑（西華定），有結塊、顏色異常等狀況，通知廠商瞭解，24日給予回覆，證實為使用新機器使第一批使用的產品受潮，影響批數為一批，總計數量為9600多瓶，將依規定於一個月內完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，雪克定注射劑（西華定）主要是用在住院病人身上，為粉劑注射劑，醫護人員使用前會先調配成液體再注射，該藥劑的適應症為葡萄球菌、鍵球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起的感染症，有其取代藥品，目前影響不大。

該藥品需要回收，主要是藥局反應雪克定注射劑（西華定）有結塊情形，才請瑞士藥廠調查，經查之後，確認為產品受潮引起，洪國登表示，業者向食藥署回應，近期更換製造雪克定注射劑（西華定）的機台，產品封存後，仍需進行高溫蒸氣殺菌，應是最後一道手續出包，才引發產品變質。

經查，確定只有一個批號出現結塊情形，批號為CDHA27，總計約9600多瓶。依照規定瑞士藥廠在回報訊息後，一個月內必須要完成回收，由於回收分級為第二級，業者若無法在一個月內即時完成回收，得以再延期一個月，若無法在8月24日內完成回收，將可依照違反藥事法第80條，處20萬元以上、500萬元以下罰鍰。

瑞士藥廠日前通報雪克定注射劑（西華定）批號CDHA27有顏色異常、結塊之情形，應...
瑞士藥廠日前通報雪克定注射劑（西華定）批號CDHA27有顏色異常、結塊之情形，應為受潮引起，依規定回收9600多瓶。圖／食品藥物管理署提供
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食藥署瑞士醫護人員

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