又有藥品回收 雪克定注射劑下架9600多瓶

2019-06-29 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛生福利部食藥署昨發出藥品回收通知，日前有診所通報食藥署，瑞士藥廠的雪克定注射劑（西華定），有結塊、顏色異常等狀況，通知廠商瞭解，24日給予回覆，證實為使用新機器使第一批使用的產品受潮，影響批數為一批，總計數量為9600多瓶，將依規定於一個月內完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，雪克定注射劑（西華定）主要是用在住院病人身上，為粉劑注射劑，醫護人員使用前會先調配成液體再注射，該藥劑的適應症為葡萄球菌、鍵球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起的感染症，有其取代藥品，目前影響不大。

該藥品需要回收，主要是藥局反應雪克定注射劑（西華定）有結塊情形，才請瑞士藥廠調查，經查之後，確認為產品受潮引起，洪國登表示，業者向食藥署回應，近期更換製造雪克定注射劑（西華定）的機台，產品封存後，仍需進行高溫蒸氣殺菌，應是最後一道手續出包，才引發產品變質。