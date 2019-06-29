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影／無盡蒼穹 從今多了顆「雪霸小行星」

2019-06-29 20:12聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

雪霸國家公園管理處今天歡慶成立27周年，同時收到中央大學送來一份最珍貴的生日禮物「雪霸小行星」，央大鹿林天文台2008年10月發現、編號278956號的小行星，去年通過國際審查及命名，今天在雪霸管理處發表「雪霸」的名稱，從此浩瀚無盡的蒼穹裡，多了顆特別以國家公園為名的小行星。

國立中央大學指出，「雪霸」小行星2008年10月22日由央大鹿林天文台觀測員蕭翔耀及加州理工學院葉泉志博士發現，這顆小行星約3.7公里大，繞行太陽一圈需5.71年（軌道周期），離太陽最近（近日點）為4.26億公里，最遠時（遠日點）5.33億公里。

央大表示，「雪霸」小行星2008年發現時位在鯨魚座，繞太陽2圈後今天又回到同一星座；小行星命名提出後需經國際天文學聯合會（IAU）的小天體命名委員會（CSBN）審查通過並公告生效，因此從發現到命名確認往往需時數年，過程並不容易。

中央大學校長周景揚率主秘周立德、天文研究所長黃崇源及雪霸小行星發現者蕭翔耀等人，今天下午在雪霸管理處頒贈小行星銘板給雪霸處長楊模麟，作為雪霸國家公園管理處慶生禮物，會場請來新民高中音樂班5名學生演奏，雪霸管理處企畫課長楊國華並以竹笛吹奏韓劇「來自星星的你」主題曲。

央大表示，中央大學迄今已發現約800顆小行星，因命名限額，目前已為50顆命名，包括台灣一些縣市，未來央大盼為全省各縣市都命名；小行星是各類天體中，唯一可由發現者提出命名審查的天體，目前命名的小行星名稱有地名、知名人物、古人、團體、學校、原住民族等。

2012年央大也曾將編號246643的編號的小行星命名為「苗栗」，因央大在台復校時最早就在苗栗市，當初舊校地現已成為國立聯合大學；過去有小行星以「玉山」為名，但因玉山兼具山脈、國家公園之名，這次雪霸獲小行星命名，也可視為國內第一顆特別以國家公園命名的小行星。

雪霸處表示，雪霸國家公園如同一座大型的自然博物館，境內無光害、少汙染的特點，也成為最天然的觀星教室，278956號小行星以雪霸命名，此後雪霸小行星在浩瀚的星空中閃爍，也照耀著雪霸國家公園。

編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命...
編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命名的小行星。記者胡蓬生／攝影
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編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命...
編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命名的小行星。記者胡蓬生／攝影
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編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命名的小行星，中央大學校長周景揚(左)頒贈小行星銘板給雪霸管理處長楊模麟(右)。記者胡蓬生／攝影
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編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命...
編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命名的小行星，圖為發現人之一的鹿林天文台觀測員蕭翔耀。記者胡蓬生／攝影
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編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命名的小行星。記者胡蓬生／攝影
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編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆專以國家公園命名的小行星。記者胡蓬生／攝影
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編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆特別以國家公園...
編號278956的小行星今天發表命名為「雪霸小行星」，是國內第一顆特別以國家公園命名的小行星。記者胡蓬生／攝影
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國家公園中央大學玉山

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