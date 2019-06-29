愛買盃熱舞大賽開戰！總獎金超過35萬元 65歲奶奶也參賽

2019-06-29 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



暑假開跑，家有兒童及青少年的爸媽們看過來！第三屆愛買盃熱舞大賽開跑，今日（6/29）在愛買板橋南雅店舉辦北區預賽，本屆特邀於「亞洲達人秀」帶領著Maniac Family舞團、驚艷全亞洲的團長「黑妹老師」擔任評審及代言人，而為了響應社會公益，今年每報名一位參賽者，愛買將捐贈10元予伊甸社會福利基金會，和參賽者一起舞動作公益。

由遠東集團徐元智先生紀念基金會、愛買量販所主辦的暑假運動賽事已經進入第七年，「愛買盃熱舞大賽」今年舉辦第三屆。今年除了兒童組與青少年組，更首度增設適合闔家參與的家庭親子組，吸引了近2,000位大、小朋友組隊參加，而超過35萬元的活動總獎金，也吸引各界舞林高手報名挑戰；像是2019世界街舞錦標賽台灣代表隊選手，這次也組隊挑戰愛買盃，在8月美國全球賽前大展舞力；家庭親子組則有65歲奶奶率兩位孫女熱情舞動，簡琇蓁奶奶說：「很高興有愛買願意提供親子比賽的組別，讓我跟孫女有機會留下美好的回憶！」。

愛買營運長莊金龍表示，以服務轉型為目標，愛買今年推出超越期待的服務，體貼全年齡客群。例如：在桃園店、復興店，領先量販提供「代客料理」服務，挑選食材就有大廚現場烹煮。而觀察到60歲以上來客數達2成，7/1起全台愛買提供68歲以上消費者專屬優惠，平日憑當日發票及證件就能「免費理髮」。至於家庭運動賽事今年進入第七年，為了讓更多家庭、兒童共同參與健康賽事，今年愛買盃熱舞大賽首度開設「家庭親子組」，活動現場吃喝玩樂更豐富，參賽組數也破紀錄。

愛買盃熱舞大賽的賽事現場化身「親子遊樂園」，北中南賽事當天賣場內單筆消費滿888元，就可到活動現場免費玩大型氣墊樂園、復古小火車，還有哈根達斯冰淇淋、水果拼盤、特色胖卡餐車美食園遊會，邀請周邊居民前來同樂。