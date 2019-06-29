親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

金曲30／蓄鬍、憔悴 言承旭避談林志玲閃婚只提「他」

愛買盃熱舞大賽開戰！總獎金超過35萬元 65歲奶奶也參賽

2019-06-29 18:35聯合報 記者何雅玲╱即時報導

暑假開跑，家有兒童及青少年的爸媽們看過來！第三屆愛買盃熱舞大賽開跑，今日（6/29）在愛買板橋南雅店舉辦北區預賽，本屆特邀於「亞洲達人秀」帶領著Maniac Family舞團、驚艷全亞洲的團長「黑妹老師」擔任評審及代言人，而為了響應社會公益，今年每報名一位參賽者，愛買將捐贈10元予伊甸社會福利基金會，和參賽者一起舞動作公益。

由遠東集團徐元智先生紀念基金會、愛買量販所主辦的暑假運動賽事已經進入第七年，「愛買盃熱舞大賽」今年舉辦第三屆。今年除了兒童組與青少年組，更首度增設適合闔家參與的家庭親子組，吸引了近2,000位大、小朋友組隊參加，而超過35萬元的活動總獎金，也吸引各界舞林高手報名挑戰；像是2019世界街舞錦標賽台灣代表隊選手，這次也組隊挑戰愛買盃，在8月美國全球賽前大展舞力；家庭親子組則有65歲奶奶率兩位孫女熱情舞動，簡琇蓁奶奶說：「很高興有愛買願意提供親子比賽的組別，讓我跟孫女有機會留下美好的回憶！」。

愛買營運長莊金龍表示，以服務轉型為目標，愛買今年推出超越期待的服務，體貼全年齡客群。例如：在桃園店、復興店，領先量販提供「代客料理」服務，挑選食材就有大廚現場烹煮。而觀察到60歲以上來客數達2成，7/1起全台愛買提供68歲以上消費者專屬優惠，平日憑當日發票及證件就能「免費理髮」。至於家庭運動賽事今年進入第七年，為了讓更多家庭、兒童共同參與健康賽事，今年愛買盃熱舞大賽首度開設「家庭親子組」，活動現場吃喝玩樂更豐富，參賽組數也破紀錄。

愛買盃熱舞大賽的賽事現場化身「親子遊樂園」，北中南賽事當天賣場內單筆消費滿888元，就可到活動現場免費玩大型氣墊樂園、復古小火車，還有哈根達斯冰淇淋、水果拼盤、特色胖卡餐車美食園遊會，邀請周邊居民前來同樂。

參賽者打卡再送愛買盃好禮包，內含活動紀念襪、三多葡萄糖胺液、動元素運動飲料及品牌運動用品滿千折百券等，價值超過500元。接下來愛買盃熱舞大賽還有多場活動，中區預賽7/6在愛買復興店、南區預賽7/7在愛買台南店、全國總決賽7/13在愛買桃園店。

今年愛買盃首度開設家庭親子組，吸引65歲奶奶帶著孫女一同參賽。圖╱愛買提供
今年愛買盃首度開設家庭親子組，吸引65歲奶奶帶著孫女一同參賽。圖╱愛買提供
分享
2019愛買盃熱舞大賽開跑，今年總獎金超過35萬元吸引超過2000人報名參賽。圖...
2019愛買盃熱舞大賽開跑，今年總獎金超過35萬元吸引超過2000人報名參賽。圖╱愛買提供
分享
2019世界街舞錦標賽台灣代表隊也組隊參加愛買盃。圖╱愛買提供
2019世界街舞錦標賽台灣代表隊也組隊參加愛買盃。圖╱愛買提供
分享
開賽記者會邀請亞洲達人秀Maniac Family舞團演出，並由黑妹老師擔任愛買...
開賽記者會邀請亞洲達人秀Maniac Family舞團演出，並由黑妹老師擔任愛買盃代言人及評審。圖╱愛買提供
分享

愛買親子

相關新聞

8成50歲民眾想退休 葉金川建議兩件事改變未來十年

2019-06-29 17:03

佔地800坪！大佳河濱「共融遊戲場」開放了 小朋友還能戲水、玩沙

2019-06-29 16:09

9成肺動脈高壓延遲診斷 不積極治療平均壽命恐剩三年

2019-06-29 16:06

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 15:18

網咖24小時不吃不喝不起身 22歲男阻塞性腦中風

2019-06-29 15:15

台灣同運經驗躍上國際！台式《囍宴》登紐約同志驕傲周

2019-06-29 15:12

太噁！員工胡鬧丟襪子進烤箱 餐廳全面消毒並將其停職

2019-06-29 13:37

熱低壓逼近 今年侵台首颱？

2019-06-29 13:31

他狂瘦45公斤竟遭好市多員工「攔截換照」 網：我看完只有羨慕...

2019-06-29 12:00

環境有利熱低壓發展 氣象局觀察是否成颱或影響台灣

2019-06-29 11:39

1個展櫃200億！頂級汝窯陶瓷故宮南院一次看滿

2019-06-29 11:34

逾七成民眾認為公德心「說的多，做的少」 八成八不敢勸阻

2019-06-29 11:16

遠觀退冰的屍體 酒駕累犯：以後不再酒駕了

2019-06-29 10:57

全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30

天女散花的回波 鄭明典：代表白天熱、午後降雨機率高

2019-06-29 10:12

綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22

原民保留地買賣 限雙方皆原民

2019-06-29 00:05

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

中市1境外移入麻疹 女童急診傳染男嬰 510人列監測

2019-06-28 23:25

健康你我他╱滑手機訂守則 比賽誰最省

2019-06-28 23:06

兒童腦瘤致病機轉 陽明與法團隊合作破解

2019-06-28 23:01

巴拉刈治登革熱？疾管署擬罰投書者

2019-06-28 22:55

鼓勵莘莘學子 不動產代銷公會發放「公益獎助學金」

2019-06-28 22:52

視網膜剝離3類型 什麼情況用「玻璃體切除術」

2019-06-28 22:36

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

還記得她嗎？前威航童顏空姐「世紀天使」現在的下落是…

2019-06-28 20:00

全球華人首位 陳肇隆獲 ILTS頒發終身成就獎

2019-06-28 19:23

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

兒童腦瘤致病機轉 陽明團隊發現了

2019-06-28 18:35

台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 17:50

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19

血汗營養師解方 7月中討論健保給付病房營養照護

2019-06-28 17:01

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04
看更多

熱門文章

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56

全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 15:18

綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08

拿鎖匙自行開鎖 沖繩動物園14隻猴子集體逃亡

2019-06-28 22:02

注意！台南出現今年首例登革熱本土病例

2019-06-29 17:23

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22

太噁！員工胡鬧丟襪子進烤箱 餐廳全面消毒並將其停職

2019-06-29 13:37

高雄登革熱疫情發燒 台塑董事長出手相助

2019-06-29 12:13

從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18

8成50歲民眾想退休 葉金川建議兩件事改變未來十年

2019-06-29 17:03

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

遠觀退冰的屍體 酒駕累犯：以後不再酒駕了

2019-06-29 10:57

每日星座運勢／雙子心情舒暢桃花飛 財務運作頻繁

2019-06-29 00:00

1個展櫃200億！頂級汝窯陶瓷故宮南院一次看滿

2019-06-29 11:34

天女散花的回波 鄭明典：代表白天熱、午後降雨機率高

2019-06-29 10:12

環境有利熱低壓發展 氣象局觀察是否成颱或影響台灣

2019-06-29 11:39

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

他失業半年 就業中心模擬面試密訓2周當主管特助好樂

2019-06-29 13:18

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

【閱讀生活】鄭如晴／家貌

2019-06-29 06:00

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

防登革熱 韓國瑜指示流動攤商驗血

2019-06-28 23:09

鳥粉追起來「懶得鳥你特展」6月29日起開展 海洋列車、巨型鳥籠6大展區超級Q

2019-06-28 20:47

快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是自己拿鑰匙開門

2019-06-29 18:27

高鐵苗栗站快捷公車7月起增加4班次

2019-06-29 15:20

【童言童語】李月治／跟文昌君糾正一下

2019-06-29 06:00

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

9成肺動脈高壓延遲診斷 不積極治療平均壽命恐剩三年

2019-06-29 16:06

佔地800坪！大佳河濱「共融遊戲場」開放了 小朋友還能戲水、玩沙

2019-06-29 16:09

全球華人首位 陳肇隆獲 ILTS頒發終身成就獎

2019-06-28 19:23

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7月17日登場

2019-06-29 15:17

國道客運駕駛缺600人 交通部最高補助9萬徵才

2019-06-29 12:41

逾七成民眾認為公德心「說的多，做的少」 八成八不敢勸阻

2019-06-29 11:16

網咖24小時不吃不喝不起身 22歲男阻塞性腦中風

2019-06-29 15:15

熱低壓逼近 今年侵台首颱？

2019-06-29 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top