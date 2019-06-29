彩虹版音樂劇「城市戀歌」 今晚七點兩廳院戶外開演

2019-06-29 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



周末夜，阮劇團請你來看戲！為慶祝台灣往婚姻平權邁進一大步，來自嘉義的阮劇團及一群熱心的劇場工作者自掏腰包，將阮劇團2017年原創的音樂劇作品「城市戀歌進行曲」改編為「彩虹版」，今(29日）晚上七點，於國家兩廳院劇院生活廣場免費開演。

阮劇團表示，「城市戀歌進行曲」故事靈感取自台南地區的「十八嬈」傳說，講述台灣1950年代至今，一個家族三代人的愛情故事。此次的「彩虹版」演出，將第一幕演員改為全女性、第二幕演員全男性、第三幕經6月11日的「跋杯」儀式決定，由全女性演員演出。

此外，演出開放二十「雙」民眾加入劇末大合唱，不分性別、年齡，只要相愛兩人一起來，就可報名上台一起大聲唱。

阮劇團表示，希望用歌舞架起一座橋梁，也向過去幾十年為性別平權、婚姻平權努力的朋友，以及所有的人民，獻上祝福。

阮劇團團長汪兆謙表示，台灣選舉年又來了，社會充滿了對立和撕裂。台灣是一個這麼小的一個島嶼，承載了多元的文化，需要的是對話、理解、和解跟包容。他希望這場戶外免費公演，成為溫暖的、充滿愛的台語劇聚會。