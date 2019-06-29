注意！台南出現今年首例登革熱本土病例

2019-06-29 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市出現今年登革熱第一例本土確診病例，患者為37歲男性，沒有出國旅遊史，也沒有高雄市活動史，22日開始發燒、關節肌肉疼痛等症狀，28日快篩，今天確診為登革熱，台南市衛生局呼籲，民眾應加強清除積水容器，做好防蚊措施，有疑似症狀要立即就醫。

台南市政府登革熱防治中心主任陳怡表示，永康區甲頂里出現台南今年登革熱第一例本土確診病例，該病例為37歲男性，無出國旅遊史，也無高雄市活動史，主要活動範圍於住家、東區東門里、北區和順里及合興里共3處工作地，另外，他固定在中西區城隍里健身中心運動。

陳怡指出，該病例6月22日開始出現發燒、關節肌肉疼痛、口乾舌燥、食慾不振等症狀，6月23日及6月24日到北區診所就醫，因症狀未改善，6月26日改到中西區診所就醫，6月27日晚上四肢出現紅疹，6月28日再至診所就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報予衛生單位，防治中心今天檢驗結果為NS1陽性、PCR陽性及IgM陽性，基因型別為登革熱第二型。

由於該病例近期沒有出國，也未曾到高雄市活動，研判社區中已有潛在病例未被發現，加上近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速，因此防治中心請永康區甲頂里民、東區東門里、北區和順里、合興里及中西區城隍里眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，有疑似症狀時立即就醫，進行登革熱NS1快篩。