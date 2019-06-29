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8成50歲民眾想退休 葉金川建議兩件事改變未來十年

2019-06-29 17:03聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

退休不是人生趨於結束，而是另一階段的開始。如何退而不休，是每個人都會面臨的議題。據國內最新調查，高達8成50歲以上民眾認為自己已到退休年齡，捐血運動協會理事長葉金川說，50歲就應開始改變生活步調，養成運動、健康飲食習慣，不失能才可真正享受屬於自己「最美好時光」。

寶佳公益慈善基金會與董氏基金會今日於市長官邸舉行幸福樂齡時代暨「退休，任性一點又何妨」新書發表暨座談分享會，葉金川也以新書作者身分出席座談會，他說，快樂的老年生活最重要的不是理財專家建議的存上千萬，「體力、熱忱、生活規畫」才是重要的，如果老後生活想要活得自由自在，現在就該了解身心退化的歷程、醫療照護的現況和極限。

根據董氏基金會2019年對50歲以上民眾對退休及老年預備的需求現況調查發現，近八成受試者意識到自己已達退休年齡者，其認為退休生活最重要的是「良好身體狀況」、「穩定的情緒狀態」及「保有人際互動」。

葉金川在新書中不斷強調，面對銀髮海嘯，讓現在的四至五年級生，再過10年、20年依舊是健康老人，保持運動習慣是關鍵。據美國哈佛大學研究，養成五個好習慣，就可以多活十年，每日運動30分鐘就是其中一項。養成運動習慣越早越好，但也遠永不嫌遠，最好是在50歲開始改變生活步調，搶在更年期骨質、肌肉流失開始加速之前開始。

有許多75歲以上的長者行動不太方便，葉金川的跑友76歲林觀芝，才剛跑完全世界最困難的六大馬拉松，也是台灣多項馬拉松賽事的紀錄保持人。過去的他也是家庭事業兩頭燒的「拚命三郎」，根本沒什麼時間運動。

55歲那年工廠外移，工作量突然驟減，再加上馬英九時任台北市長，帶起慢跑風氣，突然多出很多時間的他也跟風開始跑步，從此愛上跑步，70歲開始挑戰世界六大馬，每天清晨3點起床，在家附近跑17公里，從六張犁一路跑到南港，兩小時來回，用雙腿證明，保持運動習慣永遠不會被年齡限制。問及要跑到什麼時候，他笑著說「要一路跑到掛。」

今年76歲林觀芝（右）70歲開始挑戰世界六大馬，新書發表暨座談分享會他大秀號稱「...
今年76歲林觀芝（右）70歲開始挑戰世界六大馬，新書發表暨座談分享會他大秀號稱「蜜糖波堤」甜甜圈的世界六大馬獎牌。記者陳婕翎／攝影
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葉金川

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