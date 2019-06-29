佔地800坪！大佳河濱「共融遊戲場」開放了 小朋友還能戲水、玩沙

2019-06-29 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



繼道南河濱共融式遊戲場開放之後，台北市的「大佳河濱公園共融遊戲場」，也已經於6月29日正式開放，面積超過800坪。本次還新增雙道滑石子溜滑梯、7組不同特色的盪鞦韆等項目，通通都是免費使用，讓小朋友們玩到樂翻天。

據台北市水利處表示，大佳河濱內的「共融遊戲場」位於戲沙區旁邊，面積約2,672平方公尺（約808坪)。其中「雙道滑石子溜滑梯」，共新增3座，可同時提供6個小朋友玩；溜滑梯兩側都設有輪椅通道，也可方便身障朋友進出遊玩。

小朋友們喜愛的盪鞦韆，這次也重新規劃設置，新增坐墊鞦韆、座椅鞦韆、鳥巢鞦韆等7組不同特色的盪鞦韆，讓身障朋友也能享受乘風快感，鳥巢鞦韆則可提供多人一起玩樂，趣味性高；另外，遊戲場也設計了「攀爬繩」、「攀爬網」，為孩童增添了小小的冒險元素。

河管科指出，「大佳河濱公園共融遊戲場」是以海洋為主題，溜滑梯為船造型，地面顏色也以藍色呈現出海洋的意象。考量身障兒童可能須由大人陪同，遊戲場有輪椅通道，滑梯、鞦韆等遊具設施大人也可以一起玩，也替身心障礙兒童設置了滑梯下的停等區。