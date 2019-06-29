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9成肺動脈高壓延遲診斷 不積極治療平均壽命恐剩三年

2019-06-29 16:06聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

肺動脈高壓延遲診斷率極高，幾乎可說高達9成以上患者都拖了2、3年才終於找出病因，若未妥善接受任何治療，患者短短3年內就會死亡，估計台灣全人口患肺動脈高壓原發性患者約350人，其他原因治病人數恐更多，隱形殺手肺動脈高壓已嚴重威脅國人健康，醫師呼籲，及早發現存活率可達7成。

肺動脈高壓是一種嚴重的肺部血管疾病，因肺動脈高壓的症狀不明顯，與其他肺部疾病、感冒類似，據統計，從開始出現不適症狀到正確被診斷出病因，平均須花2至3年的時間，即使確診，高達8成患者少量的身體活動都會呼吸困難，甚至幾乎昏厥，更嚴重可能無法從事日常生活所有身體活動，若沒有接受任何治療，平均存活率僅剩2.8年。

馬偕醫院心臟內科主治醫師吳懿哲表示，肺動脈高壓好發於30至50歲，其中女性發生率是男性的兩倍，患者剛開始通常只覺得體力不如從前，稍微動一下就累，或走一小段路就會喘。因肺動脈血壓及肺動脈血管阻力持續上升，患者會開始呼吸困難，漸漸血氧不足，導致右心室承受過大壓力、肥大衰竭，最後血液無法打到全身，使患者死亡。

吳懿哲進一步說明，「一直喘」是肺動脈高壓患者求診最常出現的主述，呼吸困難、缺氧、咳血是常見症狀，很多患者因長期缺氧，嘴唇會呈現藍紫色，甚至連日常走路對患者來說都是一種痛苦的折磨。肺動脈高壓分為原發性，發生率低，每百萬人中只有6至10人的罕病；另外則是其他原因造成，包括硬皮症、紅斑性狼蒼、肝門靜脈高壓、先天免疫不全感染等。

吳懿哲提醒，肺動脈高壓不易預防，呼籲民眾提高警覺，早期就醫很重要，由於肺動脈高壓需要用心導管檢查測量肺部平均動脈壓，超音波無法檢查出病因，建議民眾可找心臟專科醫師，，該疾病雖無法根治，但透過藥物控制病情，5年存活率達7成以上。隨著新藥研發，未來十年這個病可變成如高血壓等可控制的慢性病

肺動脈高壓初期症狀像感冒和氣喘，加上容易與其他心臟疾病混淆，不易被發現和診斷。圖...
肺動脈高壓初期症狀像感冒和氣喘，加上容易與其他心臟疾病混淆，不易被發現和診斷。圖／本報資料照片
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患者醫師慢性病

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