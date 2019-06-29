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網咖24小時不吃不喝不起身 22歲男阻塞性腦中風

2019-06-29 15:15聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄一名22歲男子，在網咖連續待了24小時，不吃、不喝、不起身，倒臥不醒人事被緊急送醫，因阻塞性腦中風造成癱瘓、語言障礙。後來經過聖功醫院接受急性後期照護服務，從重度障礙進步到中度障礙。

聖功醫院神經內科主任洗鴻曦表示，這名22歲無業男子是網咖常客，去年有天連續在網咖待了24小時，期間沒喝水、沒吃東西、也沒起身，後來倒臥在椅子上，叫不醒且意識不清，旁人發現不對緊急送醫。電腦斷層結果是血管阻塞，左大腦阻塞性中風，造成右肢癱瘓及語言功能障礙。

洗鴻曦表示，這名年輕男子微胖，沒有慢性病史，可能是長時間沒有補充水分，沒吃東西，也沒起身活動，身體狀況也不好，血液凝固異常出現血栓而中風。原本癱瘓只能坐輪椅，經過急性照護服務與復健，現在可以輔具自行行走，從重度障礙進步到中度障礙有明顯改善，但語言功能較難恢復。

聖功醫院今天舉行70周年慶「社區醫療全人照護整合服務研討會」，分享急性後期照護與社區式照護的案例。副院長劉文欽表示，現場展示的重達20公斤的活動式洗牙機、吸唾機，可直接到居家服務；還有聖功醫院自行研發的出勤配備，像是護理之家護理資訊自統電子平板、大容量多功能居服包等。

高齡88歲的陳奶奶由兒子照顧，年老體衰幾乎終日臥床，差點需使用鼻胃管進食。聖功居家服務團隊進到家裡後，展開一連串服務網絡，帶入整合式專業服務連結多方資源，像是居家復能指導動作訓練、居家環境修繕、居家醫療護理提供身體與藥物評估，還有主要照顧者的喘息服務，甚至讓陳奶奶享受舒適的泡澡服務。陳奶奶的兒子說：謝謝照護團隊的努力，沒想到媽媽有天還能夠站起來。

聖功醫院自行研發出勤配備，像是護理之家護理資訊自統電子平板、大容量多功能居服包等...
聖功醫院自行研發出勤配備，像是護理之家護理資訊自統電子平板、大容量多功能居服包等。記者徐如宜／攝影
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聖功醫院神經內科主任洗鴻曦表示，急性後期照護服務可依病人的個人化需求。記者徐如宜...
聖功醫院神經內科主任洗鴻曦表示，急性後期照護服務可依病人的個人化需求。記者徐如宜／攝影
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聖功醫院副院長劉文欽介紹重達20公斤的活動式洗牙機、吸唾機，可直接到居家服務。記...
聖功醫院副院長劉文欽介紹重達20公斤的活動式洗牙機、吸唾機，可直接到居家服務。記者徐如宜／攝影
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腦中風語言復健

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