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國道客運駕駛缺600人 交通部最高補助9萬徵才

2019-06-29 12:41聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

全國客運駕駛缺很大，交通部估計缺額將近600人，也潛藏交通安全隱憂，交通部祭出銀彈補助，鼓勵小客車或大貨車駕駛轉任，今起在台中結合業者，舉辦7場徵才活動。交通部長林佳龍說，訓練期間有生活津貼，穩定就業6個月加發3萬元，最高可補助9萬元。

國道客運駕駛長期缺工，不僅勞工權益受損，也成為潛在危險因子。根據交通部統計，全國公路客運業缺工達594人，台北區缺工346人、台中缺77人、嘉義缺55人、新竹缺37人、高雄缺30人等。

交通部公路總局推出擴大徵才就業安心方案，今起在台中舉行就業徵才活動，接著巡迴高雄、台北、新竹、嘉義等地，總共有7場。林佳龍今親自出席首場徵才活動，現場受到熱烈歡迎。

林佳龍說，國道客運駕駛長期缺人，對於交通安全與勞工權益都有影響，要解決問題就要增加駕駛人數，交通部祭出獎勵措施，除了訓練生活津貼，還有穩定就業獎金。公路總局局長陳彥伯說，今天有近400人到場媒合，有助於解決客運駕駛缺工的問題。

公路總局規畫，小客車駕駛、大貨車駕駛傳任大客車駕駛，政府將補助訓練費10000-14200元，訓練期間的生活津貼每月23100元，穩定就業6個月還有30000萬元獎金。客運公司表示，政府祭出獎金，對於徵才有幫助，一早就有10多人來應徵。

全國大客車駕駛缺額近600人，交通部祭出每人最高9萬元補助金，今在台中辦徵才，交...
全國大客車駕駛缺額近600人，交通部祭出每人最高9萬元補助金，今在台中辦徵才，交通部長林佳龍到場，有應徵駕駛請他簽名。記者洪敬浤／攝影
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國道客運徵才活動

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