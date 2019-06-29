環境有利熱低壓發展 氣象局觀察是否成颱或影響台灣

2019-06-29 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



即將進入7月颱風季，繼日前生成的「聖帕」颱風後，菲律賓東方海面又有熱帶性低氣壓發展中。中央氣象局表示，未來的環境有利它的發展，會持續觀測是否成颱，預計未來2、3天會往台灣東部海面前進。

至於是否成為今年第4號颱風或是否成為今年第一個影響台灣的颱風，都還要再觀察。

氣象局今天發布，第8號熱帶性低氣壓29日上午8時中心位置位於北緯 14.00 度、東經 132.00 度，以每小時9公里速度，向北北西進行，中心氣壓 1005 百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間之最大陣風每秒 20 公尺。

氣象局預報員王品翔表示，現在這個熱帶性低氣壓未來的環境是有利於它的發展，未來2、3天預計會往台灣東部海面前進，不過，這個低壓現在的結構沒有很好，因此是否會成為颱風，以及未來是否影響台灣，都還要再一段時間觀察。