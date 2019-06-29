1個展櫃200億！頂級汝窯陶瓷故宮南院一次看滿

2019-06-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



青花龍紋天球瓶，吸引遊客駐足觀賞。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣故宫南院「泥土的座標-院藏陶瓷展」今天登場，展出300件陶瓷精品，最受矚目展品是13件汝窯瓷器，全世界不到百件、故宮收藏21件，這次南院僅一個展櫃中陳列8件汝窯瓷器，市場拍賣價可能達2百億元，除汝窯瓷器，還有拍賣市場交易價逾10億元的鬥彩雞缸杯，件件都是無價之寶，錯過可惜。

今天的開展典禮，故宮博物院院長吳密察、嘉義縣長翁章梁，全國各地對陶瓷研究專家學者都到場與會，並稱讚這次展覽是故宮在台復院以來，最盛大、最精美、最昂貴的陶瓷精品展。

吳密察表示，故宮院藏陶瓷精品，大多數原是清朝皇室收藏，是中國陶瓷美學藝術登峰之作， 這次為了中南部國人，能夠近距離欣賞這些陶瓷精品，特別指示同仁，要增加展件，達到看好看滿目標。

他說，在故宮同仁的努力下，這一次展出13件北宋汝窯頂級之作，僅其中一個展櫃展出8件汝窯作品，絕對值得花時間細賞。展覽故事線從中國王朝官窯出發， 順著地圖座標延伸至越南、泰國、柬埔寨、緬甸，及韓、日等國，呈現東亞各陶瓷產業，競起發展出的不同風格樣貌。