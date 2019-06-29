親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

追隨母親的步伐 婦產科醫歐凱盈的返史之旅

2019-06-29 10:29中央社 中央社

「史瓦帝尼是我第二故鄉」，婦產科醫師歐凱盈44年前隨媽媽到史國「冒險」，落地生根20年才返台習醫。今年她追尋媽媽的腳步重返史國，盼能降當地婦科疾病盛行率。

今年44歲的歐凱盈在僅4個月大時，就和媽媽踏上遠征非洲的旅程。當時她的父親在史國經商，媽媽發了電報，通知爸爸非洲之旅的計畫，但因通訊相當不方便，爸爸完全不知道母女兩人的計畫。

歐凱盈受訪時表示，那次是媽媽第一次的非洲之旅，懷抱著幼小的嬰孩，結果抵達南非時，因電報遲到，沒有人來接他們。母女就在機場等了一整天、一整夜。最後，她媽媽決定自行前往史瓦帝尼，並設法找到歐凱盈的爸爸。

母女的到來對遠在他方經商的爸爸是甜蜜的驚喜，他們一家在紡織工廠住了2個月，後來才買了房子搬家。到史國的第二年，歐凱盈的弟弟出生了。他們在史國度過了非常歡樂的童年，在公園玩耍、到野生動物園參觀。

歐凱盈說，無法想像她的父母在非洲遇到的困難，很欽佩他們的勇氣、耐力、堅持以及無比的決心，一家人在史國安頓且緊密相連，讓史瓦帝尼成為他們的第二故鄉。

懷抱著對史國特殊的情感，歐凱盈對當地醫療環境落後有所感觸，也讓她決心習醫。她先在南非讀醫學系，後來因爸媽認為她應該多了解台灣，又轉到台灣的高雄醫學大學就讀。2000年畢業後，她專攻婦產科，又在2012年時到澳洲唸生殖健康和遺傳學碩士，同時在當地的公立醫院擔任婦產科醫師。

歐凱盈的婦科專業將為史國醫療帶來新的突破，根據史國2014年至2015年的癌症登記資料顯示，每年癌症新發人數有1400餘人，子宮頸癌的盛行率居高不下。

一聽到史國有醫療教學的需求，歐凱盈決定重返故鄉，帶著她的3名小孩，追尋她媽媽44年前的旅程，展開新的冒險。

歐凱盈說，一個國家最基本的醫療要有內外婦兒科，婦產科是其中相當重要的一環，當地性傳染病，如愛滋病盛行率高，且子宮頸癌病人也多。但疾病防治有很多預防手段，如子宮頸抹片，但當地相關觀念都還有待推廣，也是她未來工作的重點。

雖然教學的器材、道具可能有缺，歐凱盈在教授如何使用鴨嘴課程時，還要自製道具，但學生學得也有模有樣。「這裡是以前照顧過我的地方，現在我希望回饋」，用醫療專業繼續幫台灣交朋友。

子宮頸癌非洲婦產科

相關新聞

全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30

天女散花的回波 鄭明典：代表白天熱、午後降雨機率高

2019-06-29 10:12

綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22

遠觀退冰的屍體 酒駕累犯：以後不再酒駕了

2019-06-29 10:57

原民保留地買賣 限雙方皆原民

2019-06-29 00:05

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

中市1境外移入麻疹 女童急診傳染男嬰 510人列監測

2019-06-28 23:25

健康你我他╱滑手機訂守則 比賽誰最省

2019-06-28 23:06

兒童腦瘤致病機轉 陽明與法團隊合作破解

2019-06-28 23:01

巴拉刈治登革熱？疾管署擬罰投書者

2019-06-28 22:55

鼓勵莘莘學子 不動產代銷公會發放「公益獎助學金」

2019-06-28 22:52

視網膜剝離3類型 什麼情況用「玻璃體切除術」

2019-06-28 22:36

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

還記得她嗎？前威航童顏空姐「世紀天使」現在的下落是…

2019-06-28 20:00

全球華人首位 陳肇隆獲 ILTS頒發終身成就獎

2019-06-28 19:23

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

兒童腦瘤致病機轉 陽明團隊發現了

2019-06-28 18:35

台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 17:50

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19

血汗營養師解方 7月中討論健保給付病房營養照護

2019-06-28 17:01

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

牙醫行銷 推國際套裝遊程

2019-06-28 14:34

百貨美食搶客 推老市場、餐廳超市

2019-06-28 14:32

氣象局：今年侵台颱風 估3-5個

2019-06-28 14:18

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

響應全民愛滋篩檢日 醫院宣導「三篩五步 愛滋止步」

2019-06-28 12:51

台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 12:47

于美人兒子患罕病 醫師：虹彩炎患者「千萬不能補」

2019-06-28 12:45

原民會訂私有原民保留地契約範本 買賣限原民身份

2019-06-28 12:19

冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15

父母分居1到4月是探視黃金期 孩子被探視意願達80.4%

2019-06-28 11:46

外貿協會與牙醫師公會搭平台 拓國際行銷與友誼

2019-06-28 11:39

重要行程生理期來搗亂 暑期就診「調整」人數增

2019-06-28 11:12

今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個

2019-06-28 11:10

故宮南院陶瓷展明天登場 假日免費 天天延長開館

2019-06-28 11:05
看更多

熱門文章

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

友人升官加薪喜換車 同事酸語：當主管還開國產車

2019-06-28 18:23

酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

2019-06-28 16:08

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56

「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45

熊出沒！馬拉松比賽黑熊亂入 跑者停下腳步讓道

2019-06-28 13:36

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30

于美人兒子患罕病 醫師：虹彩炎患者「千萬不能補」

2019-06-28 12:45

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08

拿鎖匙自行開鎖 沖繩動物園14隻猴子集體逃亡

2019-06-28 22:02

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

動物園明開園 愛金卡、一卡通也能「嗶」入園

2019-06-28 13:41

每日星座運勢／雙子心情舒暢桃花飛 財務運作頻繁

2019-06-29 00:00

從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

高雄登革熱防疫 韓國瑜：蘇貞昌若說那句話我一定當場掉淚

2019-06-28 14:33

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

手指痛又彎曲伸不直 音樂老師患板機指

2019-06-28 12:40

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

選這種伴侶只是累了自己... 其實被愛與愛人可以這樣簡單

2019-06-28 16:31

防登革熱 韓國瑜指示流動攤商驗血

2019-06-28 23:09

【閱讀生活】鄭如晴／家貌

2019-06-29 06:00

父母分居1到4月是探視黃金期 孩子被探視意願達80.4%

2019-06-28 11:46

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top