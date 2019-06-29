中醫靠針灸喉糖做外交 史國國王也愛牙齒美白

2019-06-29 10:28 中央社 中央社



台灣醫療團是史瓦帝尼王室健康守護者，深獲王室信任。除王母有「跳舞醫師」李建和幫忙緩解膝痛，國王也愛上中醫針灸、牙齒美白，更與鄰國總統分享中醫喉糖，幫台灣交朋友。

台北醫學大學從2009年1月至今，承辦「駐史瓦帝尼王國醫療服務計畫」，陸續派遣醫護人員到史國，不僅提供醫療服務、協助史國最大轉介醫院史京政府醫院（Mbabane Government Hospital）提升醫療照護品質，王室的健康照護也是重要任務。

醫療團團長杜繼誠和國王恩史瓦帝三世於公於私都交情甚篤，醫療團成員深獲王室信任。王母恩彤碧有膝痛宿疾，有一段時間常因關節痛愁眉不展，北醫附醫骨科主任李建和就想了一個辦法，特別下載史國傳統音樂，復健時放給王母聽，陪王母跳舞，讓王母重展笑顏，從此成為王母的「跳舞醫師」。

北醫附醫傳統醫學科主任戴承杰曾到史國短期駐診，真誠地照顧遠方的朋友，靠博大精深的中醫擄獲國王的心，也讓國王指定，今年8月將出發的王室健診團一定要有戴承杰隨行。

戴承杰受訪時表示，過去醫療團主要以西醫幫國王控制慢性病，但藥物治療有時可能有副作用，或服藥順從性比較不高，中醫可以提供很好的輔助，如緩解藥物副作用、藥物減量等。不管是針灸、中藥，王室的接受度都很高，也嘗試用光照的能量治療，可保養皮膚、治療青春痘等。

史國人民喜歡跳舞，但因身材比較豐滿，膝關節常因不堪長期磨耗而發炎腫脹，戴承杰說，利用針灸處理，連續扎3次就見效。筋骨痠痛也能用推拿來緩解。

國王也對「中藥」很有興趣，因中藥材是天然產物，國王也曾探詢，能否在史國種植中藥草，企圖開拓當地經濟作物。

戴承杰也說，去年曾帶一款喉糖到史國，把中藥含在嘴巴裡，「藥材可以和人互動」，吃著也不無聊，透過酸甜苦辣的味覺互動，疼痛也消除了，國王非常喜歡，還介紹給另一個國家的總統，還特別交代要多帶喉糖過去，等於用中醫跟其他國家交朋友。此外，紫雲膏、萬應膏等，擦起來涼涼的，也大受歡迎。

北醫附醫口腔外科醫師祁力行也是健診團「必備」成員，因為他肩負著幫國王「洗牙」、做牙齒美白的任務。

祁力行在2009年至2010年曾到史國長駐達1年半時間，後續又到聖多美普林西比醫療團服務，回台灣後，也定期會回史國，幫王室成員口腔健檢。

王室對醫療團的友好、信賴，讓祁力行感同身受。一開始要幫國王做牙齒美白時，因要噴砂，必須戴護目鏡，但王室成員戒心較重，認為「不能讓國王的雙眼被遮蔽」，不僅不戴護目鏡，連牙科專用的圍巾都不能圍，且王室警衛站兩排，氣氛明顯比較拘謹。

祁力行說，近幾年看診氣氛就有大幅改變，國王接受診療時非常的放鬆，護目鏡、圍巾都能戴了，連警衛也都不進診間，跟國王的互動就跟多年好友一樣輕鬆自然。

史國人民也很需要口腔外科醫師，祁力行表示，史國車禍案件不少，常有人因此顎骨骨折，需要手術，但過去當地缺專科醫師，嚴重個案只能送南非治療，但多數人只能在家等待「自然痊癒」或不幸傷重過世。有幸痊癒者，雖然骨頭會再長、接合，但可能長歪，從此臉就歪斜一邊。

祁力行在史國1年半，就幫100名車禍傷者重建顎骨，也有感當地醫療不足、貧富不均，但人民仍樂天知命，影響了他的人生觀和對生死的看法，也覺得要更珍惜台灣豐富的醫療資源。

雖然駐外時生活環境辛苦，有時候會被斷電、斷水，甚至網路相當不順暢，讓當時跟女友遠距離戀愛的祁力行差點被分手。

祁力行說，當時一個人住在宿舍，晚上沒事做的時候就會看著星空發呆；晚上很冷的時候會升火，還對著火講話。但他實在太喜歡史國，還力勸女友到史國結婚，完成一個很特別的婚禮。

談到駐外的收穫，祁力行表示，在史國可以看到很多台灣已經根除的疾病，也逼著他一直練功，病人坐在面前，他會摸、會敲、會聽，就像古代的醫師一樣什麼都要會，也常常會懊惱「在台灣怎麼沒有多學一點？」

祁力行雖然已回台多年，但他仍持續在台灣「找非洲的病人」。他說，他喜歡到宅醫療，去幫比較弱勢、不方便出門就醫的民眾看牙，「哪裡有需要我，我就去哪裡」，醫者情懷令人動容。