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全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30聯合新聞網 綜合報導

好市多北投店開幕可望分散內湖店龐大的消費人潮，但因北投店腹地較小，周圍無其他停車...
好市多北投店開幕可望分散內湖店龐大的消費人潮，但因北投店腹地較小，周圍無其他停車場，為加速車流，成為好市多首家停車場收費的賣場。 圖／好市多提供
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許多大型賣場，會提供消費者免費停車位使用，而知名美式賣場COSTCO通常也都是採免費停車制，但有網友近日到北投店消費才發現，停車場是收費制，一小時100元，讓他好奇發文「其他分店有這樣嗎？」引起許多網友兩面討論「都繳會員費了，停車不消費還要錢」、「使用者付費，我覺得合理，要不然沒水準的人一停就是數日。」

網友在「COSTCO好市多消費經驗分享區」發文表示，自己中午帶爸爸去好市多吃午餐，結果只有晃一晃沒買東西出去，發現沒消費到五百元，所以一個小時要收取一百元的停車費，印象中汐止、內湖、中和都沒有這樣，好奇詢問台灣其他分店有這樣嗎？

網友看到回應「應該只有北投店有限制，但假日通常不會收費（是怕平日被周遭上班族白停吧）」、有人認為「 一小時一百，好貴，台中不收費，不過一堆附近逛街的佔車位，想想這樣收費也不錯」、「支持收費，一堆試吃的」、「使用者付費，我覺得合理，要不然沒水準的人一停就是數日。」但也有人覺得收費不合理「都繳會員費了，停車不消費還要錢。」

原PO看完討論串後也回應，自己是支持使用者付費的，就像台北市停車格開始收費後真的好找多了，印象中其他台灣分店沒有這樣所以才上來討論，但卻被有些人將自己經驗套在別人身上，甚至用最大的惡意臆測，有人支持當然也有人不支持收費，但最後好像連討論空間都沒有了，覺得很感嘆。

北投好市多消費沒滿500要收停車費。 圖／取自臉書
北投好市多消費沒滿500要收停車費。 圖／取自臉書
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好市多停車場

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