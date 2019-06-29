綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



茶飲含大量兒茶素，具有抗氧化效果，被評為健康飲料，不過不是所有的茶飲都能喝到兒茶素。營養師說，茶葉被發酵得愈久、兒茶素含量愈低，像普洱茶屬於全發酵的茶種，幾乎沒有兒茶素，但在研究上，普洱茶的成分被證實有降低膽固醇的作用。

但營養師說，茶飲喝太多，仍可能對腸胃道造成刺激，建議任何食物、飲品適度即可，不宜過量。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，台灣常見的茶飲料，多由綠茶或是紅茶組成，其餘還有烏龍茶、普洱茶等較為常見，根據臨床上的茶研究顯示，這些茶類對於人體而言，都具有降低膽固醇、三酸甘油脂的效果，主因為這些茶類具有兒茶素。

所有茶種中，抹茶是兒茶素含量最高的茶種，但台灣人較少喝，日本人較多。從台灣常見的茶飲分析兒茶素的含量，蘇秀悅說，發酵愈多的茶種，兒茶素含量愈低，綠茶屬於未發酵兒茶素最多，其次為半發酵的烏龍茶，其兒茶素是綠茶的三分之一，紅茶發酵程度達九成五，兒茶素含量僅剩綠茶的四分之一，普洱茶則是採全發酵，兒茶素幾乎所剩無幾。

若以養身的觀念來看，茶飲是好的選擇，但不建議用茶取代水，她表示，茶仍算是一種飲品，有些人會認為無糖的茶等於水，他強調茶中仍具有刺激性的物質咖啡因，空腹喝茶對於腸胃道都會是一種刺激。