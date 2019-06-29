氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



地面天氣圖。圖／取自中央氣象局官網 分享 facebook 中央氣象局昨天發布今年颱風季的展望，預估會侵襲台灣的颱風為3到5個，不過氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」認為，氣象局因外界殷切需求，勉強預估侵台個數實已超過科技極限，大家參考參考就好。

氣象局的資料顯示，熱低性低氣壓（TD08）29日2時中心位置在在菲律賓東方海面，吳德榮指出，各國（歐洲、美國、氣象局）模式模擬的導引氣流大都朝西北方向而來；強度的模擬結果則很分歧，不過，這本是模式模擬的弱項。對台具有威脅，應密切觀察。

吳德榮提到，美國海洋大氣總署（NOAA）5月23日發布今年大西洋風暴（相當輕度颱風以上）總數為9至15個（歷年平均值12個），凸顯出季節預報有很大的不確定性，NOAA誠實反映科技的極限。至於中央氣象局昨發布的颱風預測，他說，同樣受限於氣象科技，但保留較小的不確定性，預測今年西北太平洋的颱風生成總數21至至25個（歷年平均值23個）。

他說，颱風生成總數若單只預報一個數字是完全不符合科學的。至於侵襲個數有幾個？什麼時候會有第1個侵襲？美國海洋大氣總署」從不也絕不提供。中央氣象局勉強預估侵台個數為3至5個，大家參考參考就好。因為去年的實例，落差可不小。

今天的天氣方面， 吳德榮表示，台灣今天在暖氣團內，各地晴朗炎熱，要注意防晒、防中暑。低層大氣水氣減少，西南風遇地形有輻合作用，上午在西南部有非常零星、少量的降雨；午後陸地上有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨的機率，應注意氣象局的特報。北部氣溫約在25至36度、中部24至35度、南部25至36度、東部24至35度。

明天（30日）太平洋高壓仍偏弱，西南氣流輸送低層水氣增多，大氣不穩定；西南氣流遇地形輻合，易發展雲雨；午後對流活躍，影響範圍大；白天未降雨時，天氣很炎熱，仍要注意防曬、防中暑。下周一（1日）起台灣附近的天氣變化，與熱帶性低氣壓的發展及動向密切相關，需持續觀察。

氣象局說，下周一（7月1日）臺灣南方的低壓帶形成並北抬，水氣增多，風場轉為東南風，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周二至下周五北抬後的低壓帶逐漸往西北方向移行，台灣位於低壓帶北側，南方暖濕空氣將順著偏南至西南風進入臺灣，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，局部有大雨發生機率，午後降雨會較為全面，其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。