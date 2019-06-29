颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



繼聖帕颱風生成，昨天菲律賓東方海面新出現一個熱帶性低氣壓。臉書粉絲專頁「觀氣象看天氣」表示，颱風季即將展開。菲律賓東方海面這個熱帶性低氣壓，是否進一步發展以及後續移動方向，將是下周天氣觀察的重點。

觀氣象看天氣表示，南海目前也有個低壓帶，這個低壓帶於下周一起將慢慢北移，輸送而上的水氣增多。下周二起，中、南部的降雨機會將逐漸提高。而低壓帶內是否有低壓中心發展也值得注意。

觀氣象看天氣説，低壓水氣影響前，今起至7月1日持續是十分炎熱，午後局部雨的典型夏季天氣。

中央氣象局今早5時發布最新資料表示，熱帶性低氣壓1005百帕，在北緯13度，東經133度，即在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速10公里。

中央氣象局説，高氣壓1014百帕，在北緯26度，東經158度，即在日本南方海面，向東緩慢移動。

中央氣象局説，今、明兩天西南風影響，台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，山區並

有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨。今、明兩天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明日南部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。