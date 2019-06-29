親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高教機今年首飛？出廠？ 連總統都搞不清楚…

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22聯合報 記者何定照╱即時報導

繼聖帕颱風生成，昨天菲律賓東方海面新出現一個熱帶性低氣壓。臉書粉絲專頁「觀氣象看天氣」表示，颱風季即將展開。菲律賓東方海面這個熱帶性低氣壓，是否進一步發展以及後續移動方向，將是下周天氣觀察的重點。

觀氣象看天氣表示，南海目前也有個低壓帶，這個低壓帶於下周一起將慢慢北移，輸送而上的水氣增多。下周二起，中、南部的降雨機會將逐漸提高。而低壓帶內是否有低壓中心發展也值得注意。

觀氣象看天氣説，低壓水氣影響前，今起至7月1日持續是十分炎熱，午後局部雨的典型夏季天氣。

中央氣象局今早5時發布最新資料表示，熱帶性低氣壓1005百帕，在北緯13度，東經133度，即在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速10公里。

中央氣象局説，高氣壓1014百帕，在北緯26度，東經158度，即在日本南方海面，向東緩慢移動。

中央氣象局説，今、明兩天西南風影響，台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，山區並

有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨。今、明兩天馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明日南部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

另外，黃海南部有局部霧，請注意。

繼聖帕颱風生成，昨天菲律賓東方海面新出現一個熱帶性低氣壓。臉書粉絲專頁「觀氣象看...
繼聖帕颱風生成，昨天菲律賓東方海面新出現一個熱帶性低氣壓。臉書粉絲專頁「觀氣象看天氣」表示，颱風季即將展開。圖／取自中央氣象局官網
分享

氣象局菲律賓

相關新聞

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08

原民保留地買賣 限雙方皆原民

2019-06-29 00:05

中市1境外移入麻疹 女童急診傳染男嬰 510人列監測

2019-06-28 23:25

健康你我他╱滑手機訂守則 比賽誰最省

2019-06-28 23:06

兒童腦瘤致病機轉 陽明與法團隊合作破解

2019-06-28 23:01

巴拉刈治登革熱？疾管署擬罰投書者

2019-06-28 22:55

鼓勵莘莘學子 不動產代銷公會發放「公益獎助學金」

2019-06-28 22:52

視網膜剝離3類型 什麼情況用「玻璃體切除術」

2019-06-28 22:36

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

還記得她嗎？前威航童顏空姐「世紀天使」現在的下落是…

2019-06-28 20:00

全球華人首位 陳肇隆獲 ILTS頒發終身成就獎

2019-06-28 19:23

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

兒童腦瘤致病機轉 陽明團隊發現了

2019-06-28 18:35

台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 17:50

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19

血汗營養師解方 7月中討論健保給付病房營養照護

2019-06-28 17:01

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

牙醫行銷 推國際套裝遊程

2019-06-28 14:34

百貨美食搶客 推老市場、餐廳超市

2019-06-28 14:32

氣象局：今年侵台颱風 估3-5個

2019-06-28 14:18

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

響應全民愛滋篩檢日 醫院宣導「三篩五步 愛滋止步」

2019-06-28 12:51

台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 12:47

于美人兒子患罕病 醫師：虹彩炎患者「千萬不能補」

2019-06-28 12:45

原民會訂私有原民保留地契約範本 買賣限原民身份

2019-06-28 12:19

冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15

父母分居1到4月是探視黃金期 孩子被探視意願達80.4%

2019-06-28 11:46

外貿協會與牙醫師公會搭平台 拓國際行銷與友誼

2019-06-28 11:39

重要行程生理期來搗亂 暑期就診「調整」人數增

2019-06-28 11:12

今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個

2019-06-28 11:10

故宮南院陶瓷展明天登場 假日免費 天天延長開館

2019-06-28 11:05

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

2019-06-28 10:00

全球僅20個名額！ 仰望書房比賽贏得國際天文聯合會望遠鏡

2019-06-28 09:51

影／拚粗重慘職傷 醫教開瓶器運動預防

2019-06-28 09:07
看更多

熱門文章

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

2019-06-28 16:08

下周二起轉為多雨天氣 不排除可能豪大雨等級

2019-06-28 08:56

友人升官加薪喜換車 同事酸語：當主管還開國產車

2019-06-28 18:23

熊出沒！馬拉松比賽黑熊亂入 跑者停下腳步讓道

2019-06-28 13:36

50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15

冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15

「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

2019-06-28 10:00

于美人兒子患罕病 醫師：虹彩炎患者「千萬不能補」

2019-06-28 12:45

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

拿鎖匙自行開鎖 沖繩動物園14隻猴子集體逃亡

2019-06-28 22:02

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個

2019-06-28 11:10

史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

美食外送出狀況不再投訴無門 業者下個月納管

2019-06-28 09:05

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

動物園明開園 愛金卡、一卡通也能「嗶」入園

2019-06-28 13:41

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

韓國瑜：撲滅登革熱要區域聯防 不必等到火燒屁股

2019-06-28 11:08

每日星座運勢／雙子心情舒暢桃花飛 財務運作頻繁

2019-06-29 00:00

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

高雄登革熱防疫 韓國瑜：蘇貞昌若說那句話我一定當場掉淚

2019-06-28 14:33

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

手指痛又彎曲伸不直 音樂老師患板機指

2019-06-28 12:40

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56

中油招募博士級職員 起薪約60K

2019-06-28 10:56

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

選這種伴侶只是累了自己... 其實被愛與愛人可以這樣簡單

2019-06-28 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top