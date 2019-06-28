鼓勵莘莘學子 不動產代銷公會發放「公益獎助學金」

2019-06-28 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



為鼓勵不動產與廣告行銷相關科系認識建築代銷產業，台北市不動產代銷公會首度提供「公益獎助學金」，去年9月起開放大台北地區29所大專院校學生申請，包括地政、不動產經營、建築、室內設計、廣告、視覺傳達及數位多媒體等51個科系共襄盛舉，第一階段共計選出研究所3位、大學生21位，分別獲得台幣3萬與2萬元獎助學金。