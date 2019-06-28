耶和華見證人全球區域大會 7月5日登場
2019年耶和華見證人全球區域大會將在7月5至7日，在桃園，台中舉行。這場大會的地點遍布六大洲、超過200個國家，並以超過400種語言進行。
2019年5月開始，耶和華見證人會在世界各地舉辦為期三天的區域大會，主題是「愛是永恆的」。在桃園的大會有部分節目會連線到台中和高雄的會場，預計總共將有1萬6,500人出席。
另外，全球有18個國家22個大城市會舉辦國際大會。高達14萬名大會代表會從許多國家前往舉辦國際大會的國家出席這些盛會。
本地耶和華見證人代表詹煥楨說：「大會的節目會說明愛的力量非常強大，能讓不同背景的人和平共處。本地的耶和華見證人有機會跟其他地方的信徒交流，而本地的咖啡店、餐廳、飯店及旅遊景點，也會很高興看見這些湧入的人潮。」
大會向公眾人士開放。想知道各大會的舉行時間和地點，請看耶和華見證人的官方網站jw.org。
2019年耶和華見證人區域大會資訊如下：
•日期：2019年7月5-7日(北部)
•地點：桃園國立體育大學
•地址：桃園市龜山區文化一路250號
•預計出席人數：7,000
•節目語言：國語、阿美語
•日期：2019年7月5-7日(中部)
•地點：好運來洲際宴展中心
•地址：台中市北屯區崇德路三段833號
•預計出席人數：2,500
•節目語言：閩南語
•日期：2019年7月5-7日(南部)
•地點：高雄巨蛋
•地址：高雄市左營區博愛二路757號
•預計出席人數：7,000
•節目語言：國語、台灣手語
詹煥楨表示，大會的節目會說明聖經原則怎樣為人帶來實際的幫助。星期五的節目說明愛怎樣幫助人克服障礙，例如青春期的煩惱、長期的病痛、生活貧困。
星期六的節目探討聖經原則怎樣幫助丈夫、妻子和兒女彼此表現愛心。星期日的聚會包括一個向公眾人士發表的聖經演講，題目是「這個世界充滿仇恨，哪裡才有真正的愛？」這個演講會說明怎樣克服偏見和仇恨。
耶和華見證人的大會歡迎公眾人士入場，完全免費，不會有人募捐。
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