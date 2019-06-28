耶和華見證人全球區域大會 7月5日登場

2019-06-28 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



2019年耶和華見證人全球區域大會將在7月5至7日，在桃園，台中舉行。這場大會的地點遍布六大洲、超過200個國家，並以超過400種語言進行。

2019年5月開始，耶和華見證人會在世界各地舉辦為期三天的區域大會，主題是「愛是永恆的」。在桃園的大會有部分節目會連線到台中和高雄的會場，預計總共將有1萬6,500人出席。

另外，全球有18個國家22個大城市會舉辦國際大會。高達14萬名大會代表會從許多國家前往舉辦國際大會的國家出席這些盛會。

本地耶和華見證人代表詹煥楨說：「大會的節目會說明愛的力量非常強大，能讓不同背景的人和平共處。本地的耶和華見證人有機會跟其他地方的信徒交流，而本地的咖啡店、餐廳、飯店及旅遊景點，也會很高興看見這些湧入的人潮。」

大會向公眾人士開放。想知道各大會的舉行時間和地點，請看耶和華見證人的官方網站jw.org。

2019年耶和華見證人區域大會資訊如下：

•日期：2019年7月5-7日(北部)

•地點：桃園國立體育大學

•地址：桃園市龜山區文化一路250號

•預計出席人數：7,000

•節目語言：國語、阿美語

•日期：2019年7月5-7日(中部)

•地點：好運來洲際宴展中心

•地址：台中市北屯區崇德路三段833號

•預計出席人數：2,500

•節目語言：閩南語

•日期：2019年7月5-7日(南部)

•地點：高雄巨蛋

•地址：高雄市左營區博愛二路757號

•預計出席人數：7,000

•節目語言：國語、台灣手語

詹煥楨表示，大會的節目會說明聖經原則怎樣為人帶來實際的幫助。星期五的節目說明愛怎樣幫助人克服障礙，例如青春期的煩惱、長期的病痛、生活貧困。

星期六的節目探討聖經原則怎樣幫助丈夫、妻子和兒女彼此表現愛心。星期日的聚會包括一個向公眾人士發表的聖經演講，題目是「這個世界充滿仇恨，哪裡才有真正的愛？」這個演講會說明怎樣克服偏見和仇恨。

耶和華見證人的大會歡迎公眾人士入場，完全免費，不會有人募捐。