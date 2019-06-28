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健康你我他╱滑手機訂守則 比賽誰最省

2019-06-28 23:06聯合報 圖與文／何妤娜（台中市）

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雖未達花甲之年，然已髮蒼蒼、視茫茫，成為高度近視族。尤其，現代人過度依賴手機，雙眼長期緊盯螢幕，導致視力嚴重受損，濫用手機，戕害身心，莫此為甚。

為了讓就學中的小孩，以我為鑑，家人數年前，即共同制定「手機使用守則」，詳如下述：

一、控制使用時間，慎防沉迷網路：雖然有業者提供促銷方案，可以不計時數上網，但堅持不辦。因無論在家或出外，若需要上網，可以使用免費WIFI，非常方便。

二、凡事當面溝通，切勿依LINE成習：除非人在遠地，否則，商討事情以面對面討論為原則。不要事事都使用LINE或簡訊傳遞訊息。

三、家人互相競賽，以低價制高量：每月結帳時，若有人帳單金額偏低，電信公司會以簡訊通知，該期費用併下期繳納，此時，金額最高者，須負擔最低者連續2期的費用。

四、周日是充電日，電力維持一周：每周日，將手機充滿電後，將充電器置於書櫃並上鎖，直到下周日，再重新充電。如此，需平均分配每日滑手機時間，若逾時使用，則往後數日將無電可用。眼睛疲勞時適時點些眼藥水，並緊閉雙眼，用熱毛巾熱敷。

以上幾點，是我家的「手機使用守則」，實施至今，家人皆能徹底遵循，在近視滿天下的今天，兩個孩子的視力維持正常，真是幸運至極。

近視視力LINE

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