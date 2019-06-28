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2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06聯合報 記者何定照╱即時報導

2019下半年誰運勢最好？易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》（時報出版），現在就告訴你。

己亥豬年太歲是老鼠們五行相同的好朋友，廣結善緣成為了今年的重要旺運策略，而重量級貴人也將如期出現。其次，老鼠們擔任了己亥豬年太歲文昌星的角色，代表的同樣是人緣磁場的活躍，再加上「太歲偏財祿」的加持，商務買賣和業務行銷只要加把勁，用對策略就有機會享受業績長紅的喜悅。

就太歲五行氣數的角度來說，這是個勢單力薄的流年，因此最需要合作的力量，而且是有系統，有紀律的團隊同心協力。家庭是牛族們今年最好的開運能量場，因此想要讓這一年順遂如意最好的策略就是在家庭上多費心思。

老虎是己亥豬年幸運生肖的第一名，只要努力積累資源，就有機會逐步強大心想事成的能量。「歲德吉星」是老虎們在己亥豬年的另一個身分，代表這一年的貴人十分明顯，尤其是長輩或長官貴人。有道是「希望找到生命中的貴人之前，先讓自己成為別人的貴人」，先付出，就會富足。

「太歲三合」是兔子們今年所擁有的吉利能量來源，再加上又擔任了「太歲將星」的角色，象徵事業努力容易獲得肯定。「太歲偏財星」十分明顯，因此投資的機會活絡起來，行商買賣也容易因而獲利，不過錢管理務必謹慎，以免陷入泥淖無法自拔。

走出「歲破」的陰影，進入2019己亥豬年，可以說是開運了。不過龍族們要面對的卻是「大耗星」之後的「小耗星」，就好像「主震」過了之後的「餘震」，根據地震專家的說法，有的時候「餘震」很可能會比「主震」還要強烈。回到傳統流年運氣的角度，「小耗星」顧名思義就是「小小耗損」，好像家中水龍頭漏水或錢包破個小洞一般，好運氣容易在不知不覺中一點一滴地流失。2019己亥豬年就是典型的劫財年。

沖太歲！也就是「歲破」。根據傳統說法，這是運氣最容易受到影響的一年。雖然最大的忌諱是輕舉妄動，然而據說這也是個容易出現關鍵機會的流年喔！「太歲五鬼星」是「歲破」之外的必須妥善規避的煞星。傳統上「五鬼星」指的是「小人星」，蛇族們在這一年須謹言慎行，妥善管理情緒，再加上規律的作息，以及舒適的居家風水布局，有機會化危機為轉機。

就太歲現象來說，這一年的幸運毋庸置疑，不過如果從是否實質接收的角度觀察，則會發覺缺乏適當介質的歲星氣場，就好像「過路財神」一般，再多的錢都是別人的。馬人須自己順著太歲氣場的流動布局，善設目標，唯有先畫了靶，才有努力的標的。

對於羊族們而言，己亥豬年就是一面鏡子，一面可以心想事成的鏡子。想要幸運，羊族們可以投入幸運的元素；想要幸福、想要快樂、成就………..，就投入鏡子需要的元素。己亥豬年是羊族們的幸運流年。事實上，羊族們很需要這樣的提醒，因為如果沒有流年魔鏡的回應，羊族們不會知道原來自己是接受「歲德合吉星」照拂的幸運兒。也不會知道，原來「歲祿吉星」就在身邊。

這一年，猴子們就像獲得了一張畫紙，一套彩繪工具，任由猴子們在畫紙上盡情發揮表現才華，但這是個稍縱即逝的機會，一旦害怕了，機會便流失了。這是個值得大膽嘗試承接不可能任務的流年，只因為「文昌星」伴隨著太歲的氣勢，以及「目標星」同步明顯的狀態，就好像有了箭靶，也獲得了弓與箭，猴子們儘管瞄準目標滿弓放箭即可。

對於今年的雞族們來說，今年就是「心想事成」。只因為己亥豬年「太歲星」扮演的是支持雞族們的貴人，有了這麼偉大的靠山，雞族們是該把願許大一些。另外，雞族們的「才華星」也在今年獲得釋放，這是個有機會將才華換回銀子的流年，也就是所謂的「辛苦有成」。

太歲五行結構出現落差的變化使然，從狗年的本命土氣，突然轉變到豬年的水氣，狗族們容易遭到「失落感」的突襲，再加上豬年的太歲五行十分不協調，因此這一年的趨吉避凶功課恐怕要比「犯太歲」的去年更周全。趨吉避凶的第一個動作就是「安太歲」，安了太歲，既可化解「病符星」厄勢力，同時也讓「歲煞星」有機會化煞為權，做為突破流年瓶頸的能量。

2019己亥豬年的太歲星是「亥辰次」屬豬，而同樣是「亥辰次」的豬族們等於是冒犯了太歲，因此需要很虔誠地拜碼頭「安太歲」，以確保一年的平安。2019年氣勢最強的就是豬族們了，這個時候最需要的是學習，吸收新知，以及主動出擊，因為這一年的事業星十分明顯，只是需要更多的機會與技能。

易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》。圖╱時報出版提供
易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》。圖╱時報出版提供
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