兒童腦瘤致病機轉 陽明團隊發現了

2019-06-28 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



兒童腦瘤每年奪走多條小孩的性命，幼兒於腦部發展時期為何會產生惡性腫瘤，一直是世界腫瘤專家想解開的謎團，陽明大學腦科學研究所與法國團隊攜手合作，破解小兒腦部惡性腫瘤的致病機轉，將應用該研究發現，致力於研發抗癌藥物，該研究也在日前發表在國際知名期刊「細胞發育」（Developmental Cell）中。

台北榮總兒童神經外科主治醫師陳信宏表示，兒童腦瘤中，小腦髓母細胞瘤是最常見的兒童惡性腫瘤，好發於小腦，根據統計，占所有兒童腦瘤的15％，平均好發年齡為7歲，常見的症狀為頭痛、惡心、嘔吐等，常被誤以為是感冒，但小腦髓母細胞瘤會伴隨肢體無力、運動不協調、走路歪斜、易跌倒等，若是出現上述症狀，且感冒治療超過3天未好轉，得懷疑是腫瘤作祟。

醫學界針對小腦髓母細胞瘤機轉，一直都沒有解答，僅知道與一種名為「Atoh1」轉錄因子有關，5年前陽明大學腦科學研究所合作與法國團隊合作，陽明大學腦科所副教授蔡金吾團隊利用「小腦電穿孔」技術，成功追蹤小鼠的「小腦神經幹細胞」的發育過程，終於在顯微鏡下成功看到神經幹細胞癌化現象，解開困惑科學界許久之謎團。

蔡金吾表示，幼兒小腦發育期間，原始的「小腦神經幹細胞」持續分裂與分化，才能發育成正常的小腦細胞。而團隊觀察到，這些小腦神經幹細胞最特殊的地方，這是他們具有一根像天線一樣的「初級纖毛」（primary cilium），這個構造為細胞接收外來訊號，啟動一連串的分子路徑，讓幹細胞在發育階段持續分裂製造小腦細胞。

蔡金吾團隊中，也是該研究的第一作者張家祥表示，在為期數天的觀察中，首次在顯微鏡下清楚看見，Atoh1轉錄因子如何影響小腦細胞的發育過程，並意外發現，腦瘤細胞中Atoh1轉錄因子過量表現，讓這個天線過度活化，以致小腦神經幹細胞大量分裂，最終造成細胞癌化，如今能解開致病機轉後，未來若能將此路徑阻斷，成為治療新契機。