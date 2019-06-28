改善高鐵雲林站交通 北側道橋梁109年初完工

2019-06-28 17:55 中央社 雲林縣28日電



雲林縣政府改善高鐵雲林站聯外道路，疏解連接二崙、西螺的交通壅塞，北側道路工程進度達6成5，預計明年農曆春節前完工，也希望這項工程能爭取到國家級獎項。

雲林縣長張麗善率縣府工務處，會同地方公所及多名雲林縣議員，踏勘雲林「高鐵站區北側道路改善工程」，工程包括連結二崙鄉的跨新虎尾溪新建橋梁、連結西螺的中正橋改建。

張麗善聽取簡報後表示，這項工程是去年12月25日就任縣長以來，縣府推動的指標性工程，至今進度完成6成5，期許縣府團隊、監造單位及承包廠商共同努力，樹立雲林縣公共工程新里程碑。

張麗善表揚施工團隊的努力，並宣示，以此工程為標竿，爭取國家級獎項如金安獎、金質獎等，同時帶動優質施工廠商的自主管理好風氣，達到保證品質和職業安全的目標。

雲林縣政府工務處指出，連結高鐵雲林站所在地虎尾特定區與二崙鄉的跨虎尾溪新建橋梁，全長174公尺，寬24至26公尺，對稱性脊背橋型，橋塔高30公尺，外觀有如稻穗將成新地標。

工務處表示，另一聯外工程是連接虎尾特定區與西螺鎮的中正橋改建，以鋼箱型式減少橋墩數，全長112公尺，寬19公尺。以上2座橋梁，預計明年農曆春節前完工。