13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣故宫南院「泥土的座標-院藏陶瓷展」明天登場，全世界汝窯瓷器不到百件、故宮收藏21件汝窯瓷器精品，本次大器展出13件，比北故宮還多，屬精品中的精品，故宮副院長黃永泰今天下午帶領策展團隊開記者會，導覽媒體參觀，人氣陶瓷精品，除主角汝窯瓷器，還包括藝品拍賣市場交易價逾10億元的鬥彩雞缸杯。

「這次展出空前，讓觀眾有飽足感，一次看個夠。」黃永泰說，全世界汝窯瓷器70件，故宮收藏21件，這次在南院一次就展出13件 比北院還多，原外界估算策展期要1年，院長吳密察要讓中南部民眾感受故宮誠意，召集成立策展小組，促成這次罕見特展，團隊只花3個多月完成不可能任務。

策展人南院處助理研究員翁宇雯導覽介紹展品主角，13件被譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器13件，是故宮在台復院開幕後，汝窯瓷器從北院移出數量最多的一次，同時展出2件南宋官窯瓷器作品，讓觀眾細細品味比較差異。

展場300坪展出院藏陶瓷300件作品，包括「青花穿蓮龍紋天球瓶」等青花瓷32件、「霽青描金游魚轉心瓶」等盛清時期官窯極致工藝42件、「鬥彩雞缸杯」等明代彩釉11件，以及越南、泰國、柬埔寨、緬甸、韓、日等國不同風格陶瓷精品，堪稱「今生必看」夢幻逸品。