13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展
嘉義縣故宫南院「泥土的座標-院藏陶瓷展」明天登場，全世界汝窯瓷器不到百件、故宮收藏21件汝窯瓷器精品，本次大器展出13件，比北故宮還多，屬精品中的精品，故宮副院長黃永泰今天下午帶領策展團隊開記者會，導覽媒體參觀，人氣陶瓷精品，除主角汝窯瓷器，還包括藝品拍賣市場交易價逾10億元的鬥彩雞缸杯。
「這次展出空前，讓觀眾有飽足感，一次看個夠。」黃永泰說，全世界汝窯瓷器70件，故宮收藏21件，這次在南院一次就展出13件 比北院還多，原外界估算策展期要1年，院長吳密察要讓中南部民眾感受故宮誠意，召集成立策展小組，促成這次罕見特展，團隊只花3個多月完成不可能任務。
策展人南院處助理研究員翁宇雯導覽介紹展品主角，13件被譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器13件，是故宮在台復院開幕後，汝窯瓷器從北院移出數量最多的一次，同時展出2件南宋官窯瓷器作品，讓觀眾細細品味比較差異。
展場300坪展出院藏陶瓷300件作品，包括「青花穿蓮龍紋天球瓶」等青花瓷32件、「霽青描金游魚轉心瓶」等盛清時期官窯極致工藝42件、「鬥彩雞缸杯」等明代彩釉11件，以及越南、泰國、柬埔寨、緬甸、韓、日等國不同風格陶瓷精品，堪稱「今生必看」夢幻逸品。
曾在南故宮展出的乾隆皇帝收藏明朝鬥彩雞缸杯，這次再次展出， 靠炒股票累積巨富的上海收藏家劉益謙，2014年4月以10.8億元台幣天價在香港蘇富比拍下一只明代成化鬥彩雞缸杯，創中國瓷器拍價最高紀錄；「明成化鬥彩雞缸杯」燒製於西元1465到1487年的明朝成化年間，是成化皇帝御用酒杯，目前全世界現存不超過20只，故宮博物院收藏6只。
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