親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

法官法三讀通過 設評鑑機制、貪汙沒收薪水與退休俸

罷工最快29日落幕 長榮勞資雙方達共識禁止秋後算帳

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣故宫南院「泥土的座標-院藏陶瓷展」明天登場，全世界汝窯瓷器不到百件、故宮收藏21件汝窯瓷器精品，本次大器展出13件，比北故宮還多，屬精品中的精品，故宮副院長黃永泰今天下午帶領策展團隊開記者會，導覽媒體參觀，人氣陶瓷精品，除主角汝窯瓷器，還包括藝品拍賣市場交易價逾10億元的鬥彩雞缸杯。

「這次展出空前，讓觀眾有飽足感，一次看個夠。」黃永泰說，全世界汝窯瓷器70件，故宮收藏21件，這次在南院一次就展出13件　比北院還多，原外界估算策展期要1年，院長吳密察要讓中南部民眾感受故宮誠意，召集成立策展小組，促成這次罕見特展，團隊只花3個多月完成不可能任務。

策展人南院處助理研究員翁宇雯導覽介紹展品主角，13件被譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器13件，是故宮在台復院開幕後，汝窯瓷器從北院移出數量最多的一次，同時展出2件南宋官窯瓷器作品，讓觀眾細細品味比較差異。

展場300坪展出院藏陶瓷300件作品，包括「青花穿蓮龍紋天球瓶」等青花瓷32件、「霽青描金游魚轉心瓶」等盛清時期官窯極致工藝42件、「鬥彩雞缸杯」等明代彩釉11件，以及越南、泰國、柬埔寨、緬甸、韓、日等國不同風格陶瓷精品，堪稱「今生必看」夢幻逸品。

曾在南故宮展出的乾隆皇帝收藏明朝鬥彩雞缸杯，這次再次展出， 靠炒股票累積巨富的上海收藏家劉益謙，2014年4月以10.8億元台幣天價在香港蘇富比拍下一只明代成化鬥彩雞缸杯，創中國瓷器拍價最高紀錄；「明成化鬥彩雞缸杯」燒製於西元1465到1487年的明朝成化年間，是成化皇帝御用酒杯，目前全世界現存不超過20只，故宮博物院收藏6只。

全世界汝窯70件，故宮收藏21件，這次一次就在南院展出13件，讓觀眾有飽足感，一...
全世界汝窯70件，故宮收藏21件，這次一次就在南院展出13件，讓觀眾有飽足感，一次看個夠。記者魯永明／攝影
分享
全世界汝窯70件，故宮收藏21件，這次一次就在南院展出13件，讓觀眾有飽足感，一...
全世界汝窯70件，故宮收藏21件，這次一次就在南院展出13件，讓觀眾有飽足感，一次看個夠。記者魯永明／攝影
分享
人氣展品明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶。記者魯永明／攝影
人氣展品明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶。記者魯永明／攝影
分享
曾在南故宮展出的乾隆皇帝收藏明朝鬥彩雞缸杯，這次再次展出。 記者魯永明／攝影
曾在南故宮展出的乾隆皇帝收藏明朝鬥彩雞缸杯，這次再次展出。 記者魯永明／攝影
分享
人氣展品清乾隆霽青描金游魚轉心瓶。記者魯永明／攝影
人氣展品清乾隆霽青描金游魚轉心瓶。記者魯永明／攝影
分享

故宮緬甸
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 17:50

血汗營養師解方 7月中討論健保給付病房營養照護

2019-06-28 17:01

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

兒童腦瘤致病機轉 陽明團隊發現了

2019-06-28 18:35

牙醫行銷 推國際套裝遊程

2019-06-28 14:34

百貨美食搶客 推老市場、餐廳超市

2019-06-28 14:32

氣象局：今年侵台颱風 估3-5個

2019-06-28 14:18

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

響應全民愛滋篩檢日 醫院宣導「三篩五步 愛滋止步」

2019-06-28 12:51

台中又見麻疹群聚 6個月大男嬰急診就醫遭感染

2019-06-28 12:47

于美人兒子患罕病 醫師：虹彩炎患者「千萬不能補」

2019-06-28 12:45

原民會訂私有原民保留地契約範本 買賣限原民身份

2019-06-28 12:19

冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15

父母分居1到4月是探視黃金期 孩子被探視意願達80.4%

2019-06-28 11:46

外貿協會與牙醫師公會搭平台 拓國際行銷與友誼

2019-06-28 11:39

重要行程生理期來搗亂 暑期就診「調整」人數增

2019-06-28 11:12

今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個

2019-06-28 11:10

故宮南院陶瓷展明天登場 假日免費 天天延長開館

2019-06-28 11:05

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

2019-06-28 10:00

全球僅20個名額！ 仰望書房比賽贏得國際天文聯合會望遠鏡

2019-06-28 09:51

影／拚粗重慘職傷 醫教開瓶器運動預防

2019-06-28 09:07

美食外送出狀況不再投訴無門 業者下個月納管

2019-06-28 09:05

願景回響／新北諾風廊拓及大型開發區 都更留人行綠廊

2019-06-28 08:59

下周二起轉為多雨天氣 不排除可能豪大雨等級

2019-06-28 08:56

50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15

彭啟明：今年恐有2至4颱風侵台 較密集發展期可能7月

2019-06-28 07:25

聖帕颱風快速前進 吳德榮：暴風圈邊緣上午掠過日本

2019-06-28 07:04

健康你我他╱挑戰不滑手機 種出一片森林

2019-06-27 23:30

人工血管易感染 7成乳癌病友噩夢

2019-06-27 23:24

類地毯式篩檢 揪出偏鄉C肝

2019-06-27 23:19

我的經驗／胖到膝蓋提早退化 靠3招年甩42公斤

2019-06-27 23:11

醫與美結合讓細胞治療抗衰老 花蓮慈濟與產業界合作

2019-06-27 20:37

周末各地多雲到晴 防午後雷陣雨

2019-06-27 18:15

迷戀到做珍奶飯、珍珠啤酒 他列「日本珍奶神品排行」網友讚爆

2019-06-27 18:10

面對癌症化療 病患「副作用情結」別憂心過頭

2019-06-27 17:51

又見麻疹群聚 女童越南探親感染返台就醫傳染陌生男嬰

2019-06-27 17:48

速食業拚減塑！漢堡王7月1日起推行紙吸管

2019-06-27 17:05
看更多

熱門文章

使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17

下周二起轉為多雨天氣 不排除可能豪大雨等級

2019-06-28 08:56

酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

2019-06-28 16:08

50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15

彭啟明：今年恐有2至4颱風侵台 較密集發展期可能7月

2019-06-28 07:25

熊出沒！馬拉松比賽黑熊亂入 跑者停下腳步讓道

2019-06-28 13:36

每日星座運勢／雙魚群策群力是上策 容易受到重用

2019-06-28 00:00

我的經驗／胖到膝蓋提早退化 靠3招年甩42公斤

2019-06-27 23:11

冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

2019-06-28 10:00

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

聖帕颱風快速前進 吳德榮：暴風圈邊緣上午掠過日本

2019-06-28 07:04

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

于美人兒子患罕病 醫師：虹彩炎患者「千萬不能補」

2019-06-28 12:45

【我愛一個人煮-70】太陽臉／焗烤三道

2019-06-28 06:00

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

【教養難題】吳芳枝／一定要當選手嗎？

2019-06-28 06:00

高市登革熱疫情擴大 新增2個案都不在金獅湖市場熱區

2019-06-27 19:13

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

【親子互動】曉晨／要哭，好嗎？

2019-06-28 06:00

今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個

2019-06-28 11:10

美食外送出狀況不再投訴無門 業者下個月納管

2019-06-28 09:05

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

韓國瑜：撲滅登革熱要區域聯防 不必等到火燒屁股

2019-06-28 11:08

史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56

600多公斤重領航鯨擱淺獲救 送成大鯨豚研究中心搶救

2019-06-27 21:51

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

粉紅控會瘋狂！M·A·C大理石紋粉紅彩妝盤，閃閃惹人買

2019-06-27 23:47

又沒去金獅湖市場染登革熱 疾管署：疑有其他感染源

2019-06-27 18:47

誠品信義變身期間限定藝術館 9組台灣「30代」創作者聯手大玩閱讀奇想

2019-06-27 23:25

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

高雄登革熱防疫 韓國瑜：蘇貞昌若說那句話我一定當場掉淚

2019-06-28 14:33

中油招募博士級職員 起薪約60K

2019-06-28 10:56

動物園明開園 愛金卡、一卡通也能「嗶」入園

2019-06-28 13:41

父母分居1到4月是探視黃金期 孩子被探視意願達80.4%

2019-06-28 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top