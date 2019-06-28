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血汗營養師解方 7月中討論健保給付病房營養照護

2019-06-28 17:01聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

本報日前揭露，醫院營養師在院內地位極低，不被尊重、拚命工作薪資調幅度也不高，離職流動率高，東部甚至傳出僅由1名營養師獨撐全院，血汗營養師大逃亡。其實，今年一月底就有營養師在「公共政策網路參與平台」提案，「病房營養照護」及「診間營養諮詢」應有健保給付制度，附議於5月中旬正式通過，預計7月中旬將召開專家諮詢會議討論。

目前醫院營養師的業務分供膳與臨床二大部分，「供膳」是醫院營養科的主要收入；「臨床照護」以目前沒有健保給付的狀況，根本沒有收入。營養師公會全聯會副秘書長曾美惠指出，營養科很難收支平衡，是無法賺錢的單位，醫院當然不重視，營養師薪資也無法提升，若臨床營養師對住院病人的照護可幫醫院增加收入，營養師自然可得到與其他醫事人員相同待遇。

曾美惠進一步說明，該提案5000人附議後正式通過後，健保署5月21日召開溝通會議，會中營養師全聯會決定僅提「加護病房營養師訪視費」、「病房營養師訪視費」二項。

健保署6月12日召開「第5次支付標準專家諮詢會議」，與會各醫院主管及急重症專科醫師，對營養師照護加護病房病患的成效十分肯定，甚至認為提案中800點給付偏低，營養師存在價值更高。

曾美惠說，上次會議中提出約10種適應症，但專家認為，如功能性腹瀉較不急迫，需再次評估營養照顧必要性，及營養師人力是否充足，希望健保給付項目聚焦在需要照顧的患者，或由醫師評估需要會診的患者身上。營養師全聯會於下次會議前，需再補強相關資料。

曾美惠表示，7月中旬會再有一次專家諮詢會議，若順利通過的話，這個提案就會被送進全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，共擬會是營養師提案能否成功的真正關鍵。

健保署醫務管理組組長李純馥說，目前已取得營養師公會全聯會針對適應症的資料，若評估內容完整最快7月專家會議就會提出討論，若尚需補齊其他資料，則可能延至再下一次會議。

被問及「病房營養照護」今年是否有望取得健保給付，李純馥表示，樂見其成，但以一年70萬患者初估，需要10億預算，由於今年度總額沒有這筆預算，若要今年上路需要找出相對預算。

圖為醫院營養師教民眾烹煮健康年菜。 本報資料照片
圖為醫院營養師教民眾烹煮健康年菜。 本報資料照片
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